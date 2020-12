Taxe d'habitation: pensez à réduire vos mensualités dès janvier

Parmi les 6 millions de ménages aisés qui paient encore la taxe d'habitation, près de la moitié sont prélevés chaque mois.

En 2021, 80% des 30 millions de ménages seront exonérés de la taxe d'habitation, comme en 2020. En revanche, les 20% restants (soit 6 millions de ménages) continueront à la payer mais bénéficieront d'une baisse progressive pour en être, à leur tour, exonérés en 2023. L'an prochain, ces contribuables verront ainsi le montant de leur taxe baisser de 30%, puis de 65% en 2022 et donc de 100% en 2023. Pour un gain moyen au total de 1200 euros par foyer.

En principe, le paiement de la taxe s'effectue en fin d'année, au mois de novembre. Parmi les 20% de ménages les plus aisés qui paient la taxe d'habitation, un peu moins de la moitié ont fait le choix d'être prélevés chaque mois, selon une estimation de la Direction générale des finances publiques. Ce qui ne les empêchera pas, en 2021, de bénéficier, eux aussi, de la baisse de 30% de la taxe d'habitation, répartie sur 10 mois par défaut. Mais pour cela, ils devront adapter leur prélèvement mensuel. Sans quoi ils paieront, chaque mois, un surplus qui leur sera, certes, remboursé mais seulement à l'automne prochain.

Agir avant le 15 décembre

Concrètement, si vous faites partie des 20% des ménages les plus aisés et que vous être mensualisés, vous devez vous rendre dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique «Paiement» puis dans «Gérer mes contrats de prélèvement». Choisissez le contrat de prélèvement de votre taxe d'habitation principale et cliquez sur «Moduler vos prélèvements mensuels». Indiquez le montant de l'impôt estimé, sans oublier d'y ajouter le montant de votre contribution à l'audiovisuel public, si vous restez redevable de cette taxe (138 euros ou 88 euros pour les départements d'Outre-mer).

Pour vous aider à vérifier le taux de réduction de votre taxe d'habitation pour 2021, un simulateur est disponible à l'adresse https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2021. «Aucune pénalité ne vous sera appliquée si vous surestimez la baisse de vos mensualités, assure le ministère de l'Économie et des finances. Vous paierez, dans ce cas, le complément à l'automne». À l'instar des contrats d'électricité et de gaz si vous avez été prélevés moins que ce que vous auriez dû. Pour que la baisse soit effective dès janvier 2021, Bercy recommande aux contribuables concernés d'agir avant le 15 décembre. Sinon, elle le sera à partir de février et vous devrez attendre l'automne prochain pour réclamer votre dû.