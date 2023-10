Taxe d'habitation : la majoration sur les résidences secondaires plébiscitée en Charente-Maritime

Certaines collectivités ont la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. (illustration) (Pixabay / analogicus)

Cinquante-six communes de Charente-Maritime peuvent maintenant majorer la taxe d'habitation payée par les propriétaires de résidences secondaires. Trente-neuf communes ont fait le choix de voter la surtaxe en septembre dernier, dont douze qui ont appliqué le taux maximum autorisé.

De nombreuses collectivités de Charente-Maritime qui avaient la possibilité de majorer la taxe d'habitation ont choisi de surtaxer les propriétaires de résidences secondaires, rapporte Sud-Ouest . Auparavant, seules dix communes de l'agglomération rochelaise avaient la possibilité de jouer sur les taux de prélèvement de la taxe d'habitation. Mais depuis cet été, ce sont 46 communes supplémentaires qui ont cette opportunité.

Douze communes ont appliqué le taux maximum

Résultat : 39 des 56 communes du département ont choisi de voter la surtaxe. Elles devaient le faire avant le 30 septembre dernier. Chacune d'entre elles a dû adapter le niveau de taxation qui est compris entre 5 et 60 %, rappelle le quotidien régional. Sur l’île d'Oléron, qui compte 61 % de résidences secondaires, toutes les communes ont choisi de surtaxer et se sont entendues sur un niveau commun de 30 %.

D'autres communes ont choisi de taxer au maximum, soit 60 %. C'est le cas de Marennes, Bourcefranc, Saujon, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Clément-des-Baleines ou encore Royan. Dans cette dernière ville, la mesure a créé des tensions lors d'une réunion publique qui s'est tenue au lendemain du vote par le Conseil municipal. Au total, ce sont 12 communes qui ont appliqué le taux maximum.

Une manne financière

Pour les communes, le dispositif est une occasion de remplir les caisses. À Saint-Georges-d’Oléron, ce sont 300 000 euros supplémentaires qui sont attendus. À Breuillet, près de Royan, la surtaxe pourrait apporter 75 000 euros, et 45 000 euros sur la petite île d'Aix. A Saint-Clément-les-Baleines, sur la plus grande île de Ré, le maire qui déplore ne plus pouvoir loger le personnel municipal dans sa ville, attend 200 000 euros.

Le choix de voter 60 % de surtaxe a été semblable aux Portes-en-Ré. Dans la commune au nord de l'île, sur les 1 982 logements que comptait la ville en 2022, ce sont 1 630 résidences secondaires qui sont recensées.