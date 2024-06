Taux immobilier : le moment est-il venu de renégocier son prêt ?

Les taux ont amorcé un net recul depuis cet hiver. Or certains observateurs craignent que l′élection législative remette la tendance en question. De quoi s′interroger sur la conduite à tenir?

Moins d'inflation , un premier assouplissement de la politique de la BCE depuis 2019... Ces derniers temps, plusieurs facteurs ont plaidé en faveur d'une détente des taux immobiliers. Selon le courtier Meilleurtaux , les taux moyens à vingt ans sont par exemple passés de 4,25% en novembre 2023 à 3,75% en juin 2024. Mais un grain de sable est venu se loger dans cette mécanique : la dissolution de l'Assemblée nationale.

L'agitation politique a d'ailleurs eu pour conséquence directe de faire remonter les rendements des OAT , qui servent traditionnellement de base aux taux immobiliers . Faut-il donc redouter une inversion de la tendance récente ?

Des mouvements à court terme peu significatifs

Pour l'instant, les experts ne cèdent pas à la panique. Citée par nos confrères du Progrès, la porte-parole de Vousfinancer.com , Sandrine Allonier , rappelle que les taux immobiliers ne dépendent pas des réactions épidermiques à court terme mais de tendances plus longues. Sans compter que c'est aujourd'hui du côté de l'assurance plutôt que du taux lui-même que les banques constituent leurs marges.

Par ailleurs, d'aucuns notent qu'au-delà de la couleur de la future assemblée, c'est plutôt l'absence de majorité claire qui pourrait refroidir les marchés et avoir in fine un impact significatif sur les taux.

Autrement dit, il est trop tôt pour avoir une vision claire. Et l'été étant traditionnellement calme sur le marché immobilier, c'est surtout à la rentrée que l'on devrait voir se dessiner une véritable tendance sur les taux d'emprunt.

Faire preuve de patience

Dans ces conditions, une question peut donc d'ores et déjà être posée. Faut-il profiter de la baisse récente pour renégocier son prêt ? Entre les pénalités de remboursement et les frais induits, il faut généralement gagner entre 0,8 et 1 point sur son taux pour être gagnant avec un nouveau prêt. Un constat encore plus vrai pour les prêts très récents au travers desquels peu de capital a été remboursé.

Avec un écart d'environ 0,5 point depuis le pic de cet hiver, il est donc encore un peu tôt pour envisager une renégociation. En revanche, si la panique ne s'empare pas des marchés à la rentrée et que les taux immobiliers à vingt ans s'orientent vers les 3,30% en décembre (comme espéré initialement par les spécialistes), certains emprunteurs pourraient alors avoir intérêt à se pencher sur leur financement.

Olivier Decarre