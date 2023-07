Tarifs de l’électricité, tickets de caisse, déclaration des biens immobiliers... Ce qui change au 1er août

Ce nouveau mois s'accompagne de nombreux changements dans le quotidien des Français. Le Figaro fait le point.

Fin des soldes

C’est la fin des prolongations pour les amateurs de bonnes affaires. Les soldes d'été, qui ont débuté le 28 juin, vont se terminer le 1er août, une date déjà repoussée à deux reprises par le gouvernement. Il s'agissait d'une mesure exceptionnelle mise en place pour soutenir les commerçants ayant subi des dégradations liées aux récentes émeutes pendant cette période cruciale de ventes. Le gouvernement avait pris des dispositions strictes pour garantir l'équité des soldes. Ainsi, les produits soldés devaient être proposés à la vente depuis au moins un mois avant le lancement de l'opération commerciale. Cette prolongation des soldes d'été était un geste bienvenu pour les consommateurs et pour les commerçants qui avaient réclamé cette mesure, apportant à la fois de bonnes affaires et un soutien essentiel à ceux touchés par les troubles.

Hausse de 10 % des prix de l'électricité

À la suite des annonces du ministère de l'Économie et de celui de la Transition énergétique, les Français devront faire face à une augmentation de 10 % des prix de l'électricité à partir du 1er août 2023. Cette hausse concernera aussi bien les ménages que les petites entreprises. Avant cette hausse, le bouclier tarifaire couvrait environ 43 % des dépenses d'électricité des ménages ; avec la nouvelle augmentation, il continuera de couvrir les dépenses en énergie des consommateurs en prenant en charge environ 37 % de leur facture. La hausse des prix est la première étape d'une sortie progressive du bouclier tarifaire, qui devrait se terminer d'ici à début 2025, afin de réduire les dépenses publiques.

La fin des tickets de caisse

À partir du 1er août, la France met fin à l'impression systématique des tickets de caisse dans le cadre de la loi AGEC. Chaque année, environ 12,5 milliards de tickets sont en effet imprimés dans l’Hexagone, représentant 150.000 tonnes de papier, 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Cette mesure vise donc à réduire le gaspillage de papier, mais aussi d'encre et de perturbateurs endocriniens.

Le ticket ne disparaîtra pas pour autant, puisque les consommateurs pourront toujours demander un ticket de caisse s'ils le souhaitent. Certaines exceptions sont également prévues, notamment pour les biens dits durables tels que les appareils électroménagers, les équipements informatiques, les produits électroniques grand public, où l'information sur la garantie de conformité est nécessaire.

Les achats de services, comme chez le coiffeur ou le garagiste, nécessiteront également la demande d'un ticket lorsque le prix est égal ou supérieur à 25 euros. Enfin, les automates continueront à délivrer des tickets pour les péages ou pour les parkings.

En revanche, les consommateurs devront toujours faire la demande pour recevoir un ticket de carte bleue, même dans les cas d'exception. La mesure laisse donc une certaine souplesse aux consommateurs.

Changement sur les produits d’épargne

En matière d'épargne, le rendement du Livret A restera inchangé à 3% en août. Cette mesure, annoncée en grande pompe par le ministre de l'économie Bruno Le Maire le 13 juillet sera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2025. Pour justifier le blocage de la rémunération du produit d’épargne préféré des Français, Bruno Le Maire a expliqué que des taux plus élevés entraîneraient des prêts plus coûteux pour les particuliers et les PME. Cette mesure vise donc à maintenir une stabilité financière tout en assurant une certaine rentabilité aux épargnants. Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), indexé sur le taux d'intérêt du livret A, sera lui aussi bloqué pendant 18 mois.

Le Livret d'épargne populaire (LEP), actuellement à 6,1%, passera à 6% à compter du 1er août, le préservant d'un ralentissement de l'inflation qui devait le faire tomber à 5,6%. Parallèlement, le plafond du LEP sera augmenté, passant de 7.700 euros à 10.000 euros grâce à un décret prévu à l'automne 2023. Par ailleurs, ce livret habituellement bloqué pour quatre ans pourra désormais être utilisé pour des rénovations énergétiques.

Versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)

Les Français peuvent se préparer à recevoir l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) dès le 1er août 2023, cette aide essentielle permet de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Soutien crucial pour certaines familles, elle concerne les parents ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans, inscrits dans un établissement scolaire public ou privé, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement spécialisé. Son montant a d'ailleurs été revu à la hausse en avril 2023 pour contrer l'inflation.

Les demandes peuvent se faire à partir du 1er août, mais elles requièrent de remplir un certain nombre de conditions. Pour être éligible, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser certains plafonds allant de 25.775 € pour 1 enfant à 43.619 € pour 4 enfants à charge, avec un supplément de 5.948 € par enfant additionnel. Pour la rentrée 2023, les montants de l'ARS seront de :

398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans,

420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans,

434,61 euros pour les enfants de 15 à 18 ans.

Si l’enfant a entre 6 et 15 ans, l'ARS est versée automatiquement si vous êtes allocataire de la Caisse d’allocations familiales. Pour les autres cas, quelques démarches administratives sont nécessaires. À noter que les conditions sont différentes pour Mayotte.

Déclaration des biens immobiliers

Dernier appel pour tous les propriétaires de biens immobiliers ! La date limite pour effectuer la déclaration de ses biens sur le site des impôts est le 31 juillet. Initialement fixée au 30 juin, elle avait été repoussée par le ministère de l'Economie « compte tenu de l'afflux des déclarations ». La nouvelle obligation avait surpris - et surprend encore - certains propriétaires, car la démarche est distincte de la déclaration de revenus.

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle obligation déclarative concernant les biens immobiliers à usage d'habitation a été introduite, conformément à la loi de finances pour 2020. Malgré la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales à partir de 2023, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires d'une résidence principale, secondaire ou d'un logement loué, de soumettre une déclaration supplémentaire à l'administration fiscale. L'objectif est de déterminer précisément les propriétaires devant encore s'acquitter de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires ou de la taxe sur les logements vacants. Le site Service-Publics fournit toutes les informations essentielles que vous devez connaître.