Stéphane Plaza critique les «banques qui ne prêtent plus»

Le président du 3e plus grand réseau immobilier estime que les taux de crédit élevés n’expliquent pas le blocage actuel du marché. Bercy promet un assouplissement des conditions d’octroi.

Va-t-on vers un krach? La question agite le monde de l’ immobilier . Et pas que. La PDG de Nexity alerte sur « un choc d’une violence folle » et le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux prédit « une catastrophe » si rien n’est fait et appelle le gouvernement à faire du logement « la grande cause nationale ». La faute à une pénurie de logements pour le marché du neuf et d’un effondrement des ventes pour l’ancien. Dans les deux cas, le taux de crédit immobilier est en cause. En un peu plus d’un an, il a été multiplié par plus de 3 et dépasse les 3% sur 20 ans (3,05%) et sur 25 ans (3,2%), selon l’Observatoire Crédit Logement . Ce qui plombe le pouvoir d’achat des ménages. Le marché immobilier se trouve bloqué entre des acheteurs qui espèrent une diminution des prix pour compenser la hausse des taux et des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix.

Mais, pour Stéphane Plaza, président du réseau immobilier qui porte le même nom, le problème, «ce n’est pas le taux de crédit qui augmente ». « Quand on vend dans un marché (immobilier) élevé, on va racheter avec un marché élevé. Qu’il soit élevé ou bas, peu importe. Le gap est toujours le même », analyse celui qui est à la tête du 3e plus grand réseau immobilier de France, à égalité avec Laforêt (720 agences), sur France 2 dimanche soir. L’animateur préféré des Français cible, en revanche, l’attitude des banques qui « ne prêtent plus d’argent ».

Protection du surendettement et accès au crédit

Présent sur le plateau de l’émission «20h30 Le Dimanche», le ministre de l’Économie a confirmé que « ça devient de plus en plus difficile » d’accéder au crédit immobilier. Pour y remédier, Bruno Le Maire appelle le gouverneur de la Banque de France, qui est aux manettes dans ce dossier, à assouplir les conditions d’octroi de crédit. Selon nos informations, la piste privilégiée n’est pas le taux d’endettement limité à 35% , mais l’enveloppe de 20% de dossiers dérogatoires. « L’objectif n’est pas de mettre fin aux critères du HCSF (Haut conseil de stabilité financière, NDLR) mais de trouver le meilleur équilibre entre protection du surendettement et accès au crédit », précise Bercy.

Actuellement, il est possible de déroger à la «règle des 35%» mais seulement 20% des dossiers peuvent le faire. Parmi eux, tous les emprunteurs ne sont pas concernés. Pour ces 20% de dossiers dérogatoires, les banques visent surtout les primo-accédants (qui achètent pour la première fois un logement, NDLR) et la résidence principale: 70% des 20% (soit 14% des dossiers). Autant dire que les propriétaires des résidences secondaires et les investisseurs (6% des dossiers) sont les grands perdants de cette règle et ont donc intérêt à la respecter. « Je voudrais qu’on assouplisse un peu les choses. Jouer sur cette dérogation peut donner un coup de booster à l’immobilier. On en discute avec le gouverneur de la Banque. C’est très important que tous nos compatriotes accèdent plus facilement au crédit immobil ier », affirme Bruno Le Maire.