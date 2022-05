La « stagflation » était absente du paysage économique plusieurs décennies. La voici peut-être de retour... Quelle est sa signification, quels sont les facteurs qui pourraient favoriser sa résurgence, et quelles pourraient être ses conséquences ? Explications.

Stagflation, définition et enjeu actuel / iStock-patpitchaya

Stagflation : une contraction des termes "stagnation" et "inflation"

Ce « mot valise » a vu le jour dans le courant des années 1970. Le premier choc pétrolier entrainait alors une importante hausse des prix de l’énergie, laquelle générait une inflation galopante. Dans le même temps, la croissance économique se ralentissait, jusqu’à devenir « stagnante » ... C’est ainsi que la conjugaison des deux phénomènes – inflation d’une part, et stagnation de la croissance d’autre part – aboutissait à ce phénomène appelé « stagflation », qui pourrait, selon certains analystes, ressurgir aujourd’hui.

2022 ; la situation est-elle comparable à celle des années 70 ?

Le scénario de la hausse du prix de l’énergie, entrainant une augmentation des prix, elle même source d’inflation généralisée, se reproduit sans conteste (4, 8% d’inflation en France sur un an en avril dernier ; 7,5 % pour la zone euros, selon les estimations de l’Insee). En revanche, pour l’heure, et contrairement aux années 70, la croissance, même si elle ralentit, n’est pas complètement atone, et les économistes mettent en avant une meilleure stabilité monétaire mondiale. D’autres indicateurs économiques demeurent par ailleurs dans le vert en France : L’investissement des entreprises qui a progressé au premier trimestre 2022, L’emploi qui reste boosté par la reprise postpandémie (5,3% de demandeurs d’emplois en moins dans la catégorie A) ; Le commerce extérieur qui poursuit son redressement, avec des augmentations respectives de 1,5% pour les exportations, et de 1,1% pour les importations.

Quels sont les risques économiques de la stagflation ?

Une croissance qui continuerait à ralentir, pour devenir « molle » (1 à 2%), voire stagnante, aurait des conséquences rapides sur les entreprises et l’emploi. Les cessations d’activité pourraient se multiplier, dans un contexte où le soutien massif de l’Etat a pris fin. Les entreprises les plus solides, après l’euphorie de la reprise post crise sanitaire, pourraient, elles, être amenées à réduire les embauches. Dans le même temps, le rehaussement progressif des taux d’intérêts, annoncé par les banques centrales pourrait entrainer un ralentissement tout à la fois des investissements des entreprises, des dépenses des ménages et de leur capacité d’épargne... Autant de phénomènes, qui, formant un véritable cercle vicieux, pèsent à leur tour sur la croissance.

Le salut viendra-t-il de la diversification de nos sources d’énergie ?

François Ecalle, président de l’association Fipeco (Finances Publiques et Economie) et conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, établit un parallèle entre la stagflation déclenchée par le premier choc pétrolier et celle qui pourrait nous guetter : « Ce qui nous a mis sur la bonne voie, c'est un contre-choc pétrolier : les prix du pétrole ont fini par baisser à la fin des années 1970 car on a développé d'autres sources d'énergie, dont le nucléaire. » Et d’ajouter, faisant allusion à la crise gazière actuelle : « Il faut accepter cette perte de pouvoir d'achat et espérer un contre-choc, peut-être en développant des énergies alternatives et en misant sur le nucléaire et le renouvelable. C'est la seule solution structurelle ».