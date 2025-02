Stabilité des SCPI de Sofidy : un signal positif pour le marché immobilier en 2025

Dans un contexte de reprise progressive du marché immobilier, Sofidy annonce des résultats encourageants pour ses SCPI pour 2025. Le gestionnaire maintient les prix de parts de la quasi-totalité de ses fonds avec une unique revalorisation pour Sofidynamic (+5%), témoignant d'une résilience remarquable dans un secteur en mutation rapide.

Une valorisation globalement en hausse

Les expertises immobilières de fin d'année 2024 révèlent une progression moyenne de 0,8% de la valeur des patrimoines à périmètre constant pour l’ensemble des SCPI de Sofidy , sur une période de 12 mois. Cette évolution positive s'inscrit dans un environnement marqué par quatre baisses successives des taux directeurs de la BCE depuis juin 2024, contribuant à stabiliser les valorisations immobilières.

Les performances individuelles des SCPI du groupe illustrent cette tendance favorable. Immorente – fer de lance de la société de gestion avec une capitalisation de plus de 4 milliards d’euros – enregistre une hausse de 1,1% de sa valeur d'expertise au cours des 12 derniers mois, confirmant la pertinence de sa stratégie de diversification. Sofidy Europe Invest affiche quant à elle une progression notable de 2,4% tandis que Sofipierre voit sa valeur progresser de 1,7% !

À l’inverse, la SCPI Efimmo 1 – spécialisée sur les actifs de bureaux – est le seul véhicule de Sofidy qui subit une baisse de ses valeurs d’expertise de -2,7% au cours de la même période.

Un contraste sectoriel et géographique conséquent

L'analyse détaillée des performances révèle des disparités importantes selon les secteurs et les localisations. Les bureaux franciliens (hors Paris) et allemands continuent de subir des pressions baissières, reflétant les mutations structurelles du marché tertiaire. En revanche, les actifs commerciaux et hôteliers démontrent une résilience accrue, bénéficiant d'une reprise de l'activité économique.

La performance exceptionnelle de Sofidynamic , dont la valeur d'expertise bondit de 18,8% sur 12 mois, justifie sa revalorisation de 5% effective début janvier 2025. Cette SCPI diversifiée européenne lancée commercialement il y a à peine un an profite pleinement de son positionnement sur des marchés dynamiques et de sa stratégie d'investissement opportuniste, avec de premiers actifs négociés moyennant de fortes décotes.

Une stratégie qui porte ses fruits

Le succès du modèle Sofidy repose sur trois piliers fondamentaux :

Cette approche prudente mais dynamique permet au gestionnaire de maintenir des prix de parts stables pour la majorité de ses véhicules, un signal rassurant pour les investisseurs dans un marché encore incertain.

Perspectives 2025

La stabilisation des valorisations immobilières conjuguée à l'assouplissement de la politique monétaire européenne, laisse entrevoir des perspectives favorables pour 2025. La capacité de Sofidy à préserver la valeur de ses actifs, voire à la faire progresser dans certains cas, témoigne de la pertinence de son modèle de gestion.

Les valeurs de reconstitution définitives, attendues à la mi-février, permettront d'affiner l'analyse de la performance des différents fonds. Dans l'intervalle, la stabilité des prix de parts constitue un indicateur positif pour le marché des SCPI, suggérant une possible normalisation après plusieurs années de turbulences.

Cette résilience démontre que la qualité des actifs et une gestion avisée restent les meilleurs remparts face aux aléas du marché, en particulier dans l’environnement immobilier complexe que l’on observe depuis plus de 18 mois.