Son terrain est vendu à son insu, il réclame 2 millions de dollars

Un propriétaire américain a appris par un ami qu’une maison se construisait sur son terrain. Il n’a pourtant jamais mis sa parcelle en vente.

Daniel n’en croit pas ses yeux . Le terrain de 2000 m² dont il est propriétaire depuis plus de 30 ans, à Fairfield, dans le Connecticut, a été vendu sans son accord, en 2022. Et pour couronner le tout, une maison de 371 m², dotée de quatre chambres, est en cours de construction sur la parcelle.

Ce lot appartenait à son propre père depuis 1953. Il en avait fait l’acquisition pour 5000 dollars à l’époque. C’est donc avec stupeur que ce propriétaire américain a appris par un ami qu’une maison était en construction sur son terrain. Il s’est alors rendu sur place pour vérifier les dires de son ami et a découvert que le promoteur 51 Sky Top Partners LLC avait acheté le terrain en octobre dernier pour 350.000 dollars, soit près de 319.000 euros. D’après Coldwell Banker, la maison en cours de construction ferait déjà l’objet d’une offre conditionnelle au prix de 1,5 million de dollars.

Daniel décide donc en juillet de poursuivre la société pour 9 chefs d’accusation dont intrusion, vols et pratiques commerciales déloyales. Il souhaite annuler la vente et demande des dommages et intérêts à hauteur de 2 millions de dollars, soit environ 1.800.000 euros. Il demande également à ce que les matériaux de construction de la maison soient retirés et que la parcelle lui soit rendue dans l’état où elle se trouvait avant l’intrusion des vendeurs, selon Business Insider .

Transmettre ses terres à la génération suivante

La société assure, quant à elle,, avoir été victime d’une arnaque : une personne aurait pris le nom de Daniel et aurait signé une procuration à sa place manifestement falsifiée pour s’emparer de ce bien. « Nous avons appris à notre grande surprise et consternation que [Daniel NDLR] ne nous avait pas vendu la propriété. Au lieu de cela, un tiers s’était fait passer pour lui et - à cause de la négligence des différents professionnels de l’immobilier impliqués dans la transaction - a réussi à lister, commercialiser et vendre la propriété sans que personne ne s’en rende compte », se lamentent les gérants de la société.

Le promoteur 51 Sky Top Partners LLC a offert 500.000 dollars, soit plus de 455.000 euros, pour le terrain mais le propriétaire a décliné cette offre. Daniel souhaite conserver ses terres pour des raisons sentimentales et a la ferme intention de les transmettre à la génération suivante. Le promoteur , lui, ne souhaite pas en rester là et intente sa propre action en justice contre les professionnels de l’immobilier qui ont autorisé cette vente, sans se rendre compte de la supercherie.