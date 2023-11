Son logement a été sous-loué à « un marchand de sommeil », le propriétaire ne perçoit plus de loyer

Selon le propriétaire, le « marchand de sommeil » se fait payer en liquide par les occupants. Illustration. (lecreusois / Pixabay)

Après avoir loué son appartement pendant trois ans, le propriétaire d’un logement de Nice (Alpes-Maritimes) n’a plus perçu de loyer de la part de ses locataires depuis avril 2023. Il a fini par apprendre que ces derniers ont sous-loué son appartement à un « marchand de sommeil », qui a sous-loué le logement à son tour.

Un propriétaire de Nice (Alpes-Maritimes) se retrouve démuni après avoir découvert que son appartement avait été sous-loué par ses locataires, sans autorisation de sa part. Aujourd’hui, les personnes qui résident dans le logement ne lui versent aucun loyer et refusent de partir, rapporte Nice-Matin , jeudi 2 novembre 2023.

Durant trois ans, la location de son F2 meublé avec terrasse s’était déroulée sans problème. Mais le couple à qui la location avait été consentie le payait avec de plus en plus de retard et a fini par ne plus régler le loyer à partir du mois d’avril. Les deux locataires ne répondaient même plus à ses sollicitations ce qui l’a amené à faire appel à un huissier.

Sous-loué à un « marchand de sommeil »

Lorsque ce dernier s’est rendu sur place, il a constaté que le couple n’occupait plus les lieux et que le nom sur la boîte aux lettres avait été changé. En septembre, au moment où le bail a pris fin, les locataires ont fini par se manifester et ont expliqué au propriétaire qu’ils ont perdu leurs emplois, qu’ils ont déménagé et qu’ils ont donc sous-loué son appartement pour pouvoir payer leur nouveau loyer.

Mais selon la victime, son logement a été sous-loué à un « marchand de sommeil » . Celui-ci « sous-loue lui-même mon appartement à des personnes qui semble être en situation irrégulière et se fait payer en liquide » , a déploré le bailleur. Il s’est alors rendu sur les lieux quelques jours plus tard et aurait été menacé au couteau par l’un des occupants de son appartement. Il a affirmé avoir contacté les forces de l’ordre mais que ces dernières lui auraient demandé d’agir par lui-même.

Le propriétaire a donc dû faire appel à un avocat mais la situation n’avance toujours pas. Il se retrouve aujourd’hui en difficulté financière.