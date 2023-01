SNCF : de nombreux usagers attendent toujours l'indemnisation de 200 % après les grèves de Noël

La grève des contrôleurs SNCF à Noël a impacté de nombreux usagers. Illustration (HPGRUESEN / PIXABAY)

Des voyageurs ont déposé une demande pour recevoir l’indemnisation exceptionnelle proposée par la SNCF, après les grèves de Noël 2022. Mais ils seraient nombreux à l’attendre et à s’impatienter.

De nombreux voyageurs se sont retrouvés en difficulté lors des fêtes de Noël 2022, en raison de la grève des contrôleurs qui a paralysé la SNCF. Cette dernière avait promis aux 200 000 voyageurs concernés une indemnisation à 200 %. Mais certains usagers commencent à s’impatienter, rapporte Le Parisien .

Deux étapes à réaliser

L’un d’eux a reçu un remboursement automatique de son billet mais il assure n’avoir « aucune nouvelle » de cette indemnisation. « J’ai rempli le formulaire le 27 décembre. Sur la plate-forme, il est marqué que mon dossier est en cours de traitement. Ça commence à être long ! » ajoute l’homme, qui avait dû prendre sa voiture pour relier Paris à Strasbourg le 24 décembre.

Et ils sont nombreux dans son cas et à s’en plaindre, notamment sur les réseaux sociaux. De son côté, SNCF Voyageurs explique qu’il y a une différence entre le remboursement du billet, qui se fait de manière automatique, et la demande d’indemnisation. « Pour recevoir le bon d’achat, il faut remplir un formulaire, puisque les équipes vérifient que les informations sont bonnes. Cela prend un certain temps » ajoute la compagnie ferroviaire auprès de nos confrères.

Des erreurs à vérifier

D’autant que le nombre de dossiers est important, bien que la SNCF refuse de dire combien ont été déposés exactement. Et certains comporteraient des erreurs, obligeant l’entreprise à prendre contact avec les usagers, ce qui allongerait encore les délais.

Mais la SNCF tient à rassurer : « Le bon d’achat est valable un an. Il n’y a pas de panique à avoir » . En plus du délai, certains clients rencontreraient des problèmes sur le montant du dédommagement, avec une somme ne correspondant pas à ce dont ils ont droit. La SNCF a envoyé un mail pour les prévenir qu'il s'agissait d'un « dysfonctionnement technique » .