SCPI Neo : un objectif de taux de distribution de 6% confirmé en 2021

La SCPI Neo de Novaxia Investissement lancée il y a un peu plus de 2 ans se spécialise dans les actifs tertiaires liés à la « transformation urbaine ». En pleine pandémie de Covid-19, elle envisage de distribuer 6% nets de fiscalité étrangère à ses associés pour la 2ème année consécutive.

Un objectif de 6,15% de taux de distribution brut de fiscalité étrangère en 2021 (6% nets)

11,04€ de dividende nets de fiscalité étrangère, tel est l'objectif de Novaxia pour la SCPI Neo en 2021. C'est 24 centimes de plus que le dividende 2020 (10,80€ nets), pour tenir compte de l'augmentation substantielle du prix de part de 3,89% réalisée le 1er juin dernier (+7€ à 187€ la part). Si l'objectif est tenu, la performance globale de ce véhicule d'épargne sera proche de 10% en 2021 !

Une collecte record de 42,6 millions € au 2ème trimestre 2021

L'obtention du label ISR dès novembre 2020 n'est sans doute pas étrangère à l'engouement des épargnants pour ce véhicule d'épargne innovant. Ajoutons à cela le rendement net distribué de 6% en 2020 -l'un des meilleurs du marché- et l'absence de frais de souscription (en contrepartie de frais de rachat de 6% TTC pour les associés revendant leurs parts avant 5 ans) et on obtient un cocktail gagnant pour la collecte ! Au 2ème trimestre 2021, la SCPI Neo a ainsi collecté 42,6 millions €, entraînant un quasi-doublement de la capitalisation du véhicule en un trimestre...

Des acquisitions qui se succèdent pour investir la collecte

Au cours du 1er trimestre 2021, une promesse d'achat a été signée par la SCPI Neo sur un immeuble de bureaux multi-locataires à Pau, confirmée définitivement au mois de mai. L'actif d'environ 2100 m2, acquis pour un montant de 3,8 millions €, offre un rendement acte en main exceptionnel, proche de 9 %.

Plus récemment, à la fin du mois de juin, un immeuble mono-locataire (loué à l'équipementier automobile Valeo) d'environ 18.000 m2 situé à Cergy (95) a été acquis pour 35,1 millions €, avec un rendement locatif de 6,26% sur un bail d'une maturité résiduelle proche de 10 ans. La société de gestion Novaxia précise qu'au terme du bail, un projet de transformation de l'actif en logements pourra être envisagé pour une surface résidentielle d'environ 40.000 m2. Rapportée au prix d'acquisition de l'actif, la charge foncière s'établit à 875 € / m2, alors que le prix au m2 du résidentiel neuf dans le centre de Cergy s'élève actuellement à 4500 € / m2...