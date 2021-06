SCPI Neo: augmentation du prix de part de 3,8 %

La société de gestion Novaxia Investissement vient de modifier la note d'information de sa SCPI Neo, prenant acte d'une augmentation du prix de part de 3,8% au 1er juin 2021 : le prix de souscription est dorénavant fixé à 187€ (contre 180€ auparavant, en vigueur depuis la création de la SCPI en juin 2019). Pour rappel, cette SCPI ne facture pas de frais de souscription, en contrepartie d'une commission de retrait de 6% TTC (5% HT) en cas de revente des parts pendant une période de 5 ans suivant la date de souscription.

La SCPI Neo est une des premières à avoir obtenu le label ISR immobilier dès novembre 2020, à peine un mois après la mise en place de ce label pour les fonds collectifs immobiliers. C'est aussi une des SCPI les plus performantes du marché avec un TDVM (taux de distribution) de 6,47% en 2019 -dans le top 3 des SCPI cette année-là-, et de 6% nets de fiscalité étrangère en 2020, ce qui la positionne dans le top 5 des SCPI ouvertes aux souscriptions l'année dernière avec un écart de plus de 180 points de base par rapport à la moyenne du marché (TDVM moyen des SCPI de 4,18% en 2020 d'après l'ASPIM, Association française des Sociétés de Placement Immobilier). Moins de 2 ans après son lancement, le bilan est donc plus qu'honorable pour Neo, alors que le premier exercice complet de cette jeune SCPI a été marqué par la pire crise économique observée depuis la seconde guerre mondiale...

L'augmentation du prix de part de la SCPI Neo au 1er juin se situe clairement dans un contexte chahuté pour l'ensemble des produits d'épargne, même s'il faut mentionner la résilience exceptionnelle des SCPI depuis plus d'un an. Mais pour Neo, il ne s'agit pas uniquement de constater une bonne résistance du véhicule aux vents contraires du Covid-19, mais plutôt d'acter une appréciation globale du patrimoine immobilier détenu par la SCPI sur l'année 2020. Les valorisations exactes des immeubles seront officialisées par l'expert immobilier BNP Paribas Real Estate lors de la publication du rapport d'activité 2020, et les nouvelles valeurs de réalisation (163,71€ / part) et de reconstitution (193,83€ / part) de la SCPI seront soumises au vote des associés à la prochaine assemblée générale d'ici quelques semaines. Avec une valeur de reconstitution en hausse de 2% en 2020, le précédent prix de souscription en vigueur de 180€ se retrouvait ainsi décoté de plus de 7%, ce qui devait logiquement conduire à une revalorisation du prix de part. Depuis le début de l'année 2021, seules quelques SCPI ont revalorisé, mais à chaque fois d'environ 1% ou 2%. Une hausse du prix de presque 4% (ce qui est le cas pour Neo) est réellement exceptionnelle compte tenu du contexte.

« Les bonnes performances de Neo nous permettent de faire de nouvelles acquisitions, c'est un cercle vertueux. Notre stratégie est innovante : pour certains biens acquis par les fonds pour le compte d'investisseurs, nous pensons déjà à une seconde vie après la location grâce à notre savoir-faire sur le recyclage urbain. Notre SCPI est résiliente et c'est cette singularité qui fait le succès de Neo » résume Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement, dans le communiqué de presse publié par la société de gestion.

« Neo démontre aujourd'hui tout le potentiel de son modèle. Dès sa deuxième année, la SCPI a augmenté sa part de 3,8 %. Elle a su plaire à nos clients investisseurs et à nos partenaires, car elle est optimisée pour le démembrement tout en étant labellisée ISR avec une rentabilité potentielle de 6 %. Grace à nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine, ce sont aujourd'hui des milliers d'épargnants qui profitent de ce fonds qui vise à allier sens et rentabilité » complète Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.