SCPI Interpierre Europe Centrale : un contexte de forte inflation en Pologne

Selon l’analyse de la société de gestion Paref Gestion, « le contexte économique et géopolitique en Europe reste complexe pour le début 2023, avec une croissance qui ralentit et une inflation encore très présente ». C’est particulièrement vrai en Pologne, un pays qui se trouve en première ligne géographique derrière le conflit entre la Russie et l’Ukraine et dont l’économie subit une inflation très forte, la plus élevée depuis une vingtaine d’années.

Le marché polonais de l’investissement en immobilier de bureau enregistre un net ralentissement au 1er trimestre 2023, sans donner lieu toutefois à des baisses de prix significatives. La SCPI Interpierre Europe Centrale, dont 100% du patrimoine est situé en Pologne, affiche des indicateurs financiers rassurants. La SCPI a également obtenu le label ISR immobilier au début de l’année 2023.

L’inflation en Pologne est 10 points au-dessus de l’inflation française

Le retour de l’inflation est un phénomène général en Europe , mais la Pologne est plus spécifiquement concernée, étant en dehors de la zone euro et très proche géographiquement de l’Ukraine. À la fin mars 2023, le taux d’inflation polonais atteint ainsi 16,1% sur un an , alors que le gouvernement polonais met en place des mesures de politique monétaire et budgétaire assez radicales : hausse de salaire minimum de plus de 10% en 2023, boucliers tarifaires sur l’énergie, hausse importante des taux directeurs de la banque centrale jusqu’à 6,75%, etc.

Les tensions sur les prix et la circulation des matières premières agricoles ajoutent également aux incertitudes économiques locales. En ce début d’année, les marchés immobiliers polonais connaissent une baisse des volumes investis avec une quote-part des bureaux réduite à 18% contre 36,7% en 2022. Néanmoins, le dynamisme de l’indexation des loyers en raison de la forte inflation empêche une réelle baisse des prix.

D'autre part, le taux de chômage polonais est de seulement 5,5% , ce qui est en-deçà de la plupart des pays européens et soutient directement le taux d’occupation locative dans les grandes métropoles polonaises comme Varsovie ou Cracovie.

Un investissement de 8,4 millions d'euros au 1er trimestre pour la SCPI Interpierre Europe Centrale

Au cours du premier trimestre 2023, une cinquième acquisition a été réalisée par la SCPI Interpierre Europe Centrale en Pologne pour un montant proche de 8,4 millions d'euros . Il s’agit d’un immeuble tertiaire de 3 700 m² situé au sud-ouest de Varsovie, à mi-distance entre l’aéroport et le centre-ville. L’ensemble est à usage mixte bureaux/laboratoires. Il est intégralement loué à un grand groupe international de contrôle qualité et sécurité (UL International) sur un bail d’une durée résiduelle ferme de 7 ans. Livré en 2020, l’actif bénéficie de la certification BREEAM Very Good .

« Cette acquisition permet à Interpierre Europe Centrale de poursuivre sa croissance et lʼinvestissement de sa collecte . Après avoir porté son taux de distribution à 5,37 % en 2022, la SCPI connaît un début dʼannée 2023 encourageant avec cette cinquième acquisition sur le territoire polonais », résumait à propos de cette opération (réalisée en février) Sophie Bourguignon, Directrice de la gestion des fonds et des investissements de Paref Gestion .

Un taux d’occupation de 97,9% et une labellisation ISR obtenue en janvier

Le taux d’occupation financier (TOF) de la SCPI Interpierre Europe Centrale se maintient au 1er trimestre 2023 à un niveau élevé de 97,9% contre 98,3% au 31/12/2022 et 96,1% au T1 2022. De plus, la vacance locative est limitée à 426 m² sur l’actif Raclawicka , pour lequel une recherche active de nouveaux locataires est en cours.

Confirmant l’excellent état locatif, la distribution trimestrielle a été fixée par Paref Gestion à 2,64 euros par part net de fiscalité étrangère soit 3,55 euros brut : un niveau assez proche de la moyenne des acomptes 2022. Autre signe encourageant pour cette SCPI qui atteint désormais une capitalisation de 38,8 millions d'euros : l’obtention du label ISR le 24 janvier 2023 , qui récompense le fort engagement ESG de la société de gestion.

Investir avec Interpierre Europe Centrale Retrouvez cet article sur Primaliance.com