SCPI Fructipierre (AEW Ciloger) : un prix de part en hausse de près de 8% depuis le début de l'année

Après une longue période de confinement, alors que la chute du PIB pourrait atteindre 20% au 2ème trimestre 2020 en France d'après l'INSEE, et que les marchés boursiers enregistraient une déroute d'une ampleur que l'on n'avait pas connue depuis la crise financière de 2008, certains véhicules d'épargne se payent le luxe de voir leur prix augmenter, parfois dans des proportions considérables. C'est le cas de la SCPI Fructipierre gérée par AEW Ciloger, dont le prix de part sur le marché secondaire a augmenté de plus de 8% depuis le 1er janvier.

Fruit d'un équilibre entre l'offre et la demande, le prix de transaction d'une SCPI à capital fixe sur le marché secondaire des parts s'éloigne parfois sensiblement de la valeur de réalisation du patrimoine. Concernant la SCPI Fructipierre, une des plus importantes SCPI de rendement à capital fixe du groupe AEW Ciloger, majoritairement investie sur des immeubles de bureaux en région parisienne (capitalisation de plus de 1 milliard € à fin mars 2020), le prix de part était resté relativement décoté à la fin de l'année dernière, oscillant entre 488€ et 535€ pour une valeur de réalisation de 555,28€ à fin décembre 2019, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle (en hausse de plus de 7% par rapport à la valeur de réalisation à fin 2018).

Or depuis le début de l'année, sans doute parce que les acheteurs ont anticipé la hausse importante des valeurs d'expertise, le prix de la part sur le marché secondaire de la SCPI Fructipierre s'est fortement apprécié, naviguant entre 575,50€ et 581€ sur les quatre dernières confrontations de mars, avril, mai et juin. C'est en réalité une hausse de près de 8% en l'espace de quelques mois : d'une situation de décote à l'automne dernier, la SCPI Fructipierre se retrouve maintenant dans une situation de surcote, ce qui reflète l'intérêt constant des acheteurs en pleine période de pandémie.

C'est un signe qui ne trompe pas sur la confiance générale qu'ont aujourd'hui les épargnants dans le marché de la pierre papier, en particulier en ce qui concerne les grands véhicules patrimoniaux investis sur l'immobilier de bureau. Pour conforter la visibilité des associés sur les performances futures de cette SCPI, la société de gestion AEW Ciloger prévoit cette année un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 3,36% pour Fructipierre, pour une distribution brute prévisionnelle de 20,50€ par part, sans garantie bien sûr puisque la distribution d'une SCPI dépend des loyers réellement encaissés tout au long de l'année. C'est certes sensiblement moins qu'en 2019 (taux de distribution de 4,25%) mais cela reste très honorable dans un contexte de taux d'intérêt négatifs et de baisse drastique des dividendes distribués sur la plupart des valeurs boursières.