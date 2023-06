SCPI Foncière Rémusat : un objectif de distribution inchangé pour 2023

Après une année 2020 très difficile pour le segment des actifs commerciaux en raison de la pandémie de Covid-19, Foncière Rémusat (52 millions d'euros de capitalisation), la SCPI de commerce d’Atland Voisin, a connu un redressement spectaculaire de sa performance en 2021 et 2022. En 2022, Foncière Rémusat est même devenue la « best performer » d’Atland Voisin avec un taux de distribution de 5,78% : une hausse de 93 points de base par rapport à 2021 et de 138 points de base par rapport à 2020.

Il faut remonter à l’année 2015 pour retrouver un tel rendement distribué sur ce véhicule créé il y a plus de 30 ans, et dont la robustesse s’est confirmée à chaque cycle immobilier. Pour 2023, Atland Voisin est très confiant après avoir distribué un premier dividende trimestriel identique à celui du 1er trimestre 2022 : l’objectif (non garanti) est d’égaler le dividende 2022 sur l’année actuelle.

Un taux d’occupation financier en légère hausse au T1 2023

Aujourd'hui, la période du Covid-19 est oubliée pour la SCPI Foncière Rémusat . Désormais, elle affiche un état locatif optimal : au premier trimestre 2023, son taux d’occupation financier (TOF) s’améliore encore par rapport au niveau déjà excellent du trimestre précédent, passant de 94,08 % au 31/12/2022 à 94,49 % au 31/03/2023. Pour mémoire, le TOF de Foncière Rémusat était descendu à 85,84% au T1 2021 en pleine crise sanitaire , avant de remonter à 92,57% au dernier trimestre 2021.

Les revenus générés sont à l’image de cet indicateur d’occupation locative. Le dividende versé aux associés est passé de 45,60 euros par part en 2020, à 50,28 euros en 2021 puis 55,08 euros en 2022, soit au centime près le niveau pré-pandémie de 2019. En 2 ans , cela représente une amélioration de plus de 20% de la distribution versée aux associés .

Au 1er trimestre 2023, la situation locative permet de distribuer un premier acompte trimestriel de 12,60 euros par part , identique à celui versé au T1 2022. La société de gestion affiche désormais « un objectif 2023 (non garanti) de distribution semblable à 2022 ».

L’immobilier de commerce régional suscite l’appétit des investisseurs

Alors que les investissements en immobilier tertiaire ont connu un freinage significatif au 4ème trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 (notamment le bureau et le résidentiel), le segment de l’immobilier de commerce régional semble beaucoup moins touché par ce ralentissement , attirant toujours un nombre important d’investisseurs.

Dans son dernier bulletin trimestriel d'information, Atland Voisin évoque une hausse de 91% des volumes engagés dans les « zones commerciales » en 2021 par rapport à 2020 , un mouvement positif qui se prolonge – de façon certes moins spectaculaire – en 2022.

Cet engouement des investisseurs tient à la bonne santé générale des magasins , malgré certaines difficultés sectorielles , en particulier sur l’habillement et le jouet. « Au-delà des fermetures relayées dans les journaux et des prophéties sur la substitution des magasins (commerce) par les entrepôts (e-commerce), nous constatons que les Français restent fidèles aux magasins pour la consommation de biens », résume Atland Voisin. « Cette fidélité est notamment à mettre au crédit des enseignes, qui ont su adapter leurs points de vente aux nouvelles attentes et en créant des passerelles entre la vente en ligne et la vente en magasin . Le dynamisme d’enseignes comme Fnac-Darty en est une très bonne illustration par exemple », complète la société de gestion.

Une valeur de reconstitution en légère hausse en 2022

Un bon indicateur de l’attractivité des commerces régionaux auprès des investisseurs se retrouve dans les valeurs d’expertise des actifs détenus par la SCPI Foncière Rémusat. En effet, la valeur de reconstitution de ce véhicule immobilier (1.125,72 euros par part à fin 2022) est en légère amélioration par rapport à fin 2021 (+0,4 %) alors que certaines SCPI investies sur d’autres secteurs immobiliers ont a contrario subi des baisses d’expertises en raison de la hausse des taux d’intérêt qui pèse sur les prix immobiliers.

La progression de la valeur de reconstitution de Foncière Rémusat en 2022 est d’autant plus remarquable qu’elle fait suite à une hausse significative en 2021 (+2,9%). En 5 ans (de fin 2017 à fin 2022), la valeur de reconstitution de cette SCPI a augmenté de 6%, alors que dans le même temps, le prix moyen de la part a sensiblement diminué, passant de 1.009,68 euros en 2017 à 984,83 euros en 2022.

Par conséquent, on se retrouve dans un cas de figure où une SCPI très performante en termes de distribution subit une décote significative de son prix de part de l’ordre de 12% , ce qui explique le taux de distribution de 5,78% observé en 2022 qui se situe 117 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI de commerce. « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez », résume de façon assez judicieuse Atland Voisin dans son dernier bulletin d’information (1er trimestre 2023).

