SCPI Épargne Pierre (Atland Voisin) : une collecte nette proche de 300 millions d'euros depuis le 1er janvier

La SCPI Épargne Pierre d’Atland Voisin avait traversé sans encombres la crise du Covid-19 avec un taux de distribution imperturbablement supérieur à 5% grâce à la grande diversification de son patrimoine et de sa gestion locative rigoureuse. La période actuelle est synonyme de nouvelles difficultés pour l’immobilier, et les SCPI en particulier avec une hausse importante des taux d’intérêt qui affecte négativement la valeur des actifs. Néanmoins, un certain nombre de SCPI – dont fait partie Épargne Pierre – profitent de ce contexte moins porteur pour se démarquer de la concurrence en extériorisant des indicateurs financiers d’une stabilité parfaite : prix de part, taux de distribution, taux d’occupation financier, etc. Les épargnants qui ont tendance à se détourner des véhicules les plus fragiles, plébiscitent plutôt des SCPI comme Épargne Pierre, dont la collecte nette atteint presque 300 millions d'euros sur les trois premiers trimestres de l’année.

Stabilité du prix de part et de la distribution

« Les hausses successives des taux d’intérêt ont entraîné des conséquences sur les marchés immobiliers et notamment sur les prix des actifs, quoique de façon différenciée selon les marchés », résume Atland Voisin dans son dernier bulletin trimestriel d’information. Pour la société de gestion, les baisses de prix subies cet été par une vingtaine de SCPI de la place (représentant environ 30% des encours) étaient devenues inévitables dans ce nouveau contexte . Plus précisément, pour les véhicules qui cumulaient trois caractéristiques devenues de réels handicaps depuis plusieurs mois :

une exposition importante aux actifs de bureaux franciliens ; un prix de souscription supérieur à la valeur de reconstitution ; un taux de distribution annuel inférieur à la moyenne des SCPI (i.e. 4,53% en 2022), également devenu à peu près le taux de refinancement de la BCE après 10 hausses de taux directeurs consécutives en quatorze mois.

Par contraste avec ces « mauvais élèves » qui ont réservé des surprises désagréables à leurs associés depuis quelques mois, la SCPI Épargne Pierre fait partie du « club privilégié » des SCPI qui profitent de la crise actuelle pour drainer une part importante de la collecte du marché et réaliser des acquisitions à bon compte dans un marché devenu très favorable aux acquéreurs. En conséquence, cela lui permet de conserver une parfaite stabilité de ses indicateurs financiers :

une stabilité des revenus prévisionnels 2023 (non garantis) qui « devraient être supérieurs à 2022 » selon Atland Voisin ;

un taux de rendement prévisionnel compris entre 5,29 et 5,35 % ;

une stabilité du prix de part qui reste décoté de près de 6% par rapport à la valeur de reconstitution recalculée au 30 juin et « projetée au 31 décembre » ;

une « stabilité de la liquidité », c'est-à-dire une absence de parts en attente de retrait compensé grâce à une collecte brute de 83 millions d'euros au 3ème trimestre (66,5 millions d'euros de collecte nette) qui « représente près de six fois le montant des retraits ».

Une collecte nette qui atteint près de 300 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année

« Pour autant, il nous a semblé important de renforcer notre communication pour éclairer les ressorts de cette stabilité au milieu d’un contexte économique et immobilier où les cartes sont rebattues », énonce la société de gestion Atland Voisin dans sa communication trimestrielle. « Les SCPI conservent leur pertinence comme solution d’épargne à long terme pour préparer la retraite , notamment grâce à leur capacité à générer des revenus complémentaires bénéficiant de l’indexation des loyers. Et j’ajoute que la SCPI est un véhicule adapté pour traverser le temps long et parfois mouvementé de l’immobilier. Tout en rappelant que l'investissement en SCPI comporte des risques de perte en capital ou de variation à la hausse ou à la baisse des revenus distribués », complète-t-elle.

Atland Voisin ajoute avoir un haut degré de confiance dans « la capacité d’Épargne Pierre à maintenir une performance significativement supérieure à la moyenne du marché à l’avenir » . Elle estime que les « qualités intrinsèques d’Épargne Pierre » font la différence dans un marché immobilier devenu hostile : une exposition majoritaire à des marchés régionaux moins touchés par la hausse des taux et le désengagement des investisseurs institutionnels internationaux, une forte « mutualisation et diversification » du patrimoine, la « solidité des locataires et la longévité des baux » (4,7 années de durée ferme résiduelle en moyenne), ainsi que la « prise en compte des enjeux climatiques dont le label ISR (Investissement Socialement Responsable) est l’illustration la plus visible ».

Il faut dire qu’ Atland Voisin bénéficie de 40 ans d’expérience dans la gestion immobilière , ayant connu plusieurs cycles favorables et défavorables pour ses portefeuilles et se construisant progressivement une expertise dans le dosage entre rendement et risque. La gestion prudente de l’évolution historique du prix de part, le recours très limité au crédit et la faible exposition de ses SCPI aux investisseurs institutionnels sont autant d’atouts que les épargnants ont su reconnaître.

Ainsi, ils ont fortement investi dans Épargne Pierre depuis le début de l’année. La collecte nette cumulée approchant la barre des 300 millions € à fin septembre , à un moment où certains véhicules du marché décollectent significativement et affichent même une liste d’attente pour les retraits compensés de parts.