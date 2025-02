SCPI CRISTAL Rente (Inter Gestion REIM) : Une année 2024 marquée par la résilience

Dans un contexte immobilier qui reste particulièrement complexe pour les sociétés de gestion, la SCPI CRISTAL Rente – spécialisée dans les commerces – confirme sa position de leader sur son secteur en 2024. Cette société civile de placement immobilier présente des résultats qui témoignent de sa capacité à maintenir une trajectoire stable en dépit des turbulences financières et géopolitiques.

Une capitalisation robuste dans un marché devenu très sélectif

Atteignant 670 millions d'euros de capitalisation à fin 2024, la SCPI Cristal Rente démontre incontestablement sa capacité à attirer les investisseurs dans un environnement économique incertain. La collecte brute de 42 millions d'euros enregistrée en 2024 illustre l'attrait constant des épargnants pour cette SCPI positionnée sur le segment des grandes enseignes commerciales.

Cette dynamique de collecte – dans une période où, à l’inverse, de nombreux véhicules immobiliers font face à des flux de rachats significatifs – est clairement à mettre en lien avec le niveau et la stabilité des performances affichées par Cristal Rente, forte d’une stratégie d'investissement axée sur des actifs commerciaux résilients, privilégiant des locataires de qualité avec des baux de long terme.

Le taux de distribution du véhicule reste très proche de 5% depuis plusieurs années, malgré l’épisode du Covid-19 et devrait à nouveau s’inscrire autour de 5% en 2024.

Une base d'investisseurs en croissance continue

L'année 2024 a vu l'arrivée de plus de 800 nouveaux associés au capital de Cristal Rente, portant le nombre total d'investisseurs à plus de 11 500. Cette progression significative de la base d'investisseurs témoigne de la confiance accordée à la stratégie d'investissement de Cristal Rente.

La diversification et la granularité du portefeuille d'associés contribue à la stabilité de la SCPI et renforce sa capacité à développer son patrimoine immobilier.

Une reconnaissance du marché et des associés

La qualité de gestion de Cristal Rente a été saluée par deux distinctions majeures en 2024 :

Ces prix confirment le positionnement de la SCPI parmi les acteurs de référence du secteur. La satisfaction des investisseurs se reflète également dans la note de 4,6/5 obtenue sur la base de 722 avis clients, attestant de la qualité du service et de la relation avec les associés.

Perspectives et enjeux

Si les résultats 2024 confirment la solidité du modèle de Cristal Rente, plusieurs défis restent à relever. Dans un contexte de transformation du commerce physique et d'évolution des modes de consommation, la SCPI devra poursuivre l'adaptation de son patrimoine aux nouvelles attentes des enseignes et des consommateurs. La sélectivité des investissements et la gestion active des actifs demeureront des facteurs clés de succès.

Inter Gestion REIM maintient une approche prudente et professionnelle, rappelant aux investisseurs les fondamentaux de l'investissement en SCPI : horizon d'investissement long (minimum dix ans), caractère immobilier du placement et absence de garantie en capital. Cette transparence, associée aux performances démontrées historiquement, contribue à la crédibilité de Cristal Rente sur le marché des SCPI de commerce.

En conclusion, l'année 2024 confirme le positionnement de Cristal Rente comme un acteur majeur du marché des SCPI de commerce en France. La combinaison d'une collecte soutenue, d'une base d'investisseurs élargie et d'une reconnaissance professionnelle témoigne de la pertinence de sa stratégie dans un environnement de marché devenu beaucoup plus exigeant.