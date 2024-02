« Sa retraite ne lui permet pas de vivre » : une agricultrice doit vendre sa maison pour payer son Ehpad

Une agricultrice a été contrainte de vendre sa maison pour financer sa place en Ehpad. (illustration) (ALEXAS_FOTOS / PIXABAY)

« Elle a travaillé toute sa vie, sans repos, sans vacances… Mais sa retraite ne lui permet pas de vivre » . C'est le triste constat dressé par une habitante de Savoie au sujet de sa mère, âgée de 81 ans. Agricultrice de métier, cette dernière a été contrainte d'intégrer une maison de retraite car elle ne peut plus vivre seule chez elle. Problème : sa retraite de 980 euros par mois ne suffit pas à payer les frais de l'Ehpad. Sa fille a donc dû vendre la maison de l'octogénaire, expropriée au profit d'une zone industrielle, rapporte Le Dauphiné Libéré .

Tout son patrimoine y passera

« Avec mon mari, nous payons 2 050 euros par mois pour l’hébergement, la restauration, le linge et les soins » , confie la Savoyarde à nos confrères. Un montant qui correspond au prix moyen d'une prise en charge en établissement en France, même si de grandes disparités existent sur le territoire. « Autour de Chambéry, on a vu des Ehpad qui demandaient 5 000 euros par mois ! » , s'indigne la fille de la retraitée.

Avec son mari, elle touche une aide mensuelle de 263 euros grâce à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Pour combler, le couple puise dans l'argent récolté par la vente de la maison familiale. Mais cela ne suffira plus dans quelques années. « On sait qu’il faudra puiser dans d’autres biens et là, ce sera une autre histoire » , conclut, dépitée, la fille de l'ancienne agricultrice.