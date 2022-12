L'Investissement socialement responsable (ou ISR) a le vent en poupe. Créé en 2016, il vise à concilier performance économique et impact social, et permet de financer des entreprises contribuant au développement durable, quel que soit le secteur d'activité.

S'y retrouver dans les placements ISR-iStock-gesrey

L'ISR, dernier-né des labels lié à l'investissement responsable

En matière de gestion collective à visée éthique et responsable, plusieurs labels se partagent le marché français : le label Finansol (le pionnier, lancé en 1997, qui garantissait le caractère solidaire d'un produit financier), le label Greenfin (créé en 2015 lors de la COP 21, alors appelé Transition Énergétique et Écologique), et le label ISR (créé en 2016 par le Ministère des Finances). L'objectif de ce dernier est de distinguer les fonds d'investissement œuvrant - sérieusement et objectivement - pour un investissement socialement responsable, avec des résultats mesurables à la clé. Le processus de labellisation, comportant 6 catégories d'exigences, est orchestré par trois organismes indépendants certifiés par le Comité français d'accréditation (Afnor Certification, ETY France et Deloitte). Le label ISR est censé constituer un repère fiable et solide pour les épargnants (particuliers ou investisseurs professionnels) qui visent une économie durable et responsable, et qui souhaitent favoriser des entreprises impliquées dans cette cause. En 2022, on dénombre plus de 1 000 fonds labellisés ISR.

Des dysfonctionnements observés

Malgré la rigueur de la démarche de certification, les abus de quelques gestionnaires ont quelque peu terni sa réputation. Militants et épargnants ont fait remonter que les placements ISR ne respectaient pas systématiquement les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) exigés pour obtenir le label, notamment en investissant dans les secteurs de l'armement, des énergies fossiles ou du nucléaire. Ainsi, la Fintech Epson - organisme habilité pour guider les épargnants - estime que 80 % des fonds labellisés comprennent au moins une entreprise liée à ces secteurs d'activité non vertueux. Selon les observations, certaines marques auraient même détourné le label ISR à des fins d'écoblanchiment ou de greenwashing. Le constat de ces carences fait écho à une critique déjà formulée par l'Inspection générale des finances, qui déplorait, dans un rapport de 2021, le manque de crédibilité du label ISR, qui ne scrutait pas d'assez près le contenu des fonds.

Une révision du label ISR envisagée par Bercy

Face à ce bilan en demi-teinte, Bercy envisage de mettre de l'ordre dans les critères permettant de distinguer un placement financier responsable. Le label, dont la refonte devrait se terminer début 2023, s'annonce donc plus intransigeant, et imposera à certains fonds titulaires de remettre à niveau leur portefeuille s'ils veulent conserver leur certification. Un nouveau référentiel sera mis en place pour améliorer la visibilité des placements responsables et pour guider les épargnants. Les principales modifications ont été dévoilées : les candidats devront proposer un plan d'action concret pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ; les fonds concernant la trajectoire carbone devront afficher un indice ; le volet environnemental prendra une place plus importante dans les critères de sélection (exclusion des énergies fossiles non conventionnelles et du charbon) ; des indicateurs seront mis en place pour mesurer l'impact réel des portefeuilles sur les questions sociales, environnementales et de bonne gouvernance.

À savoir

Comment investir responsable et donner du sens à votre épargne ? Il suffit de choisir le fonds qui correspond le mieux à vos valeurs, à votre profil et à vos objectifs, et de prendre contact avec votre banque, votre conseiller financier ou une plateforme d'épargne en ligne.