Retraites : hausse du seuil de validation des trimestres en 2025

Une augmentation de 2 % du seuil pour valider un trimestre

L'ouverture des droits à la retraite est basée sur la durée d'assurance, qui comprend toutes les périodes susceptibles d'être transformées en trimestres : périodes cotisées, assimilées, validées, ainsi que les majorations de durée d'assurance. Pour pouvoir valider un trimestre auprès de la Cnav, tout salarié doit atteindre 150 fois le taux horaire du Smic (au lieu de 200 fois avant 2014). En 2025, le seuil pour valider un trimestre augmente de 2 %. Le Smic étant fixé à 11,88 € de l'heure, il faut donc percevoir au moins 1 782 € brut par mois, au lieu de 1 747 € en 2024. Cette modification va engendrer des disparités entre les salariés. Si ce nouveau barème n'impacte pas les travailleurs rémunérés à hauteur du Smic, il aura en revanche une incidence sur différents profils d'actifs, notamment les jeunes en emploi saisonnier ou les salariés dépassant de peu le Smic mais travaillant peu d'heures. Ceux-ci auront des difficultés à atteindre le revenu indispensable pour valider un trimestre.

Trimestres cotisés et trimestres assimilés

La durée d'assurance prise en compte pour la retraite comprend les trimestres cotisés, qui correspondent au montant des salaires perçus en France ou à l'étranger, soumis à cotisations. Dans certaines professions, la cotisation est fixée à partir d'une base forfaitaire et non du salaire réel. Les périodes dites "assimilées" sont également comptabilisées. Il s'agit de périodes d'interruption involontaire de travail qui donnent lieu au versement de cotisations. Le total des trimestres assimilés, cumulés entre eux ou avec les trimestres cotisés, ne peut pas être supérieur à quatre par année civile. Ce type de trimestres comprend le congé de maternité (un trimestre pour 90 jours d'IJ maternité) ; le congé de reclassement, les stages de formation professionnelle, les stages d'insertion et les TUC (un trimestre pour 50 jours) ; le chômage partiel (un trimestre par période de 220 heures, pour une retraite prise à partir du 12 mars 2020). La liste des bénéficiaires de trimestres assimilés inclut également, sous certaines conditions, les sportifs de haut niveau (un trimestre pour 90 jours d'inscription continue sur une liste). Par ailleurs, certaines affiliations au régime général sont gratuites et obligatoires : c'est le cas de l'AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer) et de l'AVA (assurance vieillesse des aidants).

Les majorations de durée d'assurance

Depuis 2009, les couples mariés ont droit à la MAJ (majoration d'éducation et d'adoption), qui peut aller jusqu'à deux ans par enfant. Les couples pacsés ou vivant maritalement en bénéficient depuis 2010. Une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres par enfant peut également être accordée à l'un des deux parents, ou divisée entre les deux, pour une maternité, une adoption ou l'éducation d'un enfant pendant quatre ans suivant sa naissance ou son adoption. D'autres situations peuvent permettre des majorations : congé parental (majoration égale à la durée du congé), parent d'un enfant handicapé ou aidant familial (jusqu'à 8 trimestres dans ces deux cas), dépassement de l'âge du taux plein sans décote (67 ans), pénibilité au travail (un trimestre pour 10 points de pénibilité), etc.