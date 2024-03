Retraites : coup de pouce, nouveaux retraités... les premiers effets de la réforme, un an après son adoption

Un manifestant contre la réforme des retraites à Rennes, le 23 mai 2023. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre, et depuis, 145.000 personnes sont parties en retraite.

Cela fait un an. Le 20 mars 2023, le Parlement adoptait la loi controversée sur les retraites. La réforme, officiellement mise en oeuvre depuis 1er septembre, produit ses premiers effets.

Qui sont les premiers retraités post-réforme ?

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites le 1er septembre, 145.000 personnes sont parties en retraite, essuyant les plâtres d'une réforme complexe, qui a changé nombre de paramètres dans le calcul des pensions. L'effet du recul de l'âge légal n'est pas encore connu, mais il est certainement peu sensible, puisque le passage à l'âge légal de 64 ans se fait progressivement, à raison d'un trimestre par an jusqu'en 2030. Selon la Cnav en tout cas, 30% des personnes parties en retraite depuis le 1er septembre ont bénéficié du mécanisme qui permet de partir avant l'âge légal sans pénalité lorsque l’on a commencé à travailler tôt. Le pourcentage était de 20% juste avant la réforme.

Quels sont les effets constatés de la revalorisation des petites retraites ?

Selon les estimations de la Drees, le service statistique des ministères sociaux, le coup de pouce de la réforme des retraites bénéficiera à 185.000 des nouveaux retraités de 2024 (sur environ 750.000 au total), pour une revalorisation moyenne d'environ 30 euros par mois. Par ailleurs, 600.000 personnes qui étaient déjà en retraite au moment de l’entrée en vigueur de la réforme ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension, de 50 euros bruts par mois selon la Cnav. Il reste encore 1 million de petites pension à revaloriser. La revalorisation moyenne devrait être de 60 euros en moyenne pour ces personnes, selon les estimations de la Cnav. La revalorisation des petites retraites a fait l'objet d'âpres batailles de chiffres pendant la réforme, au regard de son périmètre comme de son montant, l'exécutif ayant été accusé d'avoir survendu l'effet positif de la mesure.

Les caisses de retraites ont-elles tenu le choc ?

La capacité des caisses de retraites à mettre en place sans heurt la réforme posait question selon les syndicats, sur fond de tensions déjà existantes sur les effectifs et de gros défis côté infrastructure informatique. "Je ne crie pas victoire mais la première grosse vague - absorber le recul de l’âge légal, les changements de durée d’assurance, le dispositif carrière longue …- est derrière nous", a indiqué Renaud Villard à l’AFP. Selon lui, le temps moyen de traitement d’un dossier - délai entre le moment ou le délai est complet, et le moment ou la personne obtient la lettre lui confirmant la date et les conditions de son départ - a même très légèrement diminué, de 71 à 70 jours.

Côté syndical, le diagnostic est moins positif. "Les problèmes de charge de travail dans les caisses de retraite, entrainant souffrance au travail, burnout et arrêts maladie sont toujours là", a indiqué Florence Puget, secrétaire nationale CFDT protection sociale, travail et emploi. "On a actuellement une grosse alerte à la Réunion", avec "énormément de retard dans le traitement des dossiers", a-t-elle dit. Par ailleurs, certains décrets d'application n'ont toujours pas été publiés, comme celui concernant l'octroi de trimestres supplémentaires aux sapeurs-pompiers volontaires, souligne Florence Puget.

Et même quand les décrets sont publiés, la Cnav a parfois du mal à sortir les circulaires d'application, laissant dans le flou les agents chargés de traiter les dossiers, ajoute Claude Wagner, de la CFDT retraités. "Il y a encore des mesures non appliquées", a-t-il indiqué.

Quels sont les chantiers qui restent à mettre en oeuvre ?

La Cnav a encore "de gros enjeux" devant elle, reconnait Renaud Villard. Parmi les chantiers qui restent ouverts, la poursuite de la revalorisation des petites pensions. "Nous devons reconstituer les carrières de l’ensemble des retraités, soit 15 millions, pour trouver" le million de personnes concernées par une revalorisation, a-t-il expliqué. "Ce sont des travaux informatiques très lourds".

Autre exemple de dispositif qui reste à mettre en oeuvre, le cumul emploi-retraite, qui permet de retravailler à plein temps après sa retraite, en acquérant - sous conditions - des droits pour une pension supplémentaire. "Notre ambition est d’avoir fin 2024 un outil de calcul entièrement automatisé" des nouvelles pensions, car "en 2025, nous estimons que nous serons à 60.000 bénéficiaires" indique Renaud Villard.