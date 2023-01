Retraite : voici le Top 10 des pays étrangers les plus avantageux pour les Français

Le Grèce reste le pays le plus intéressant pour passer sa retraite selon une étude. (Pixabay / Michelleraponi)

Vous envisagez de vivre votre retraite à l'étranger ? Le site retraitesansfrontieres.fr a établi son classement annuel des pays les plus attractifs en fonction de différents critères comme les impôts, la sécurité, le coût de la vie ou encore le système de santé. La Grèce devance ainsi le Portugal et l'Espagne.

Le site retraitesansfrontieres.fr s'est intéressé, comme chaque année, aux dix pays les plus avantageux pour les retraités français. En 2022, le podium est le même qu'un an auparavant : La Grèce est le pays le plus attractif devant le Portugal et l'Espagne, indique Capital qui relaie cette étude.

Douze critères ont été évalués. Parmi eux, le coût de la vie, le prix de l’immobilier, le système de santé ou encore le climat et la sécurité. C'est avant tout pour son climat, ses loisirs et ses conditions de sécurité que la Grèce séduit les retraités. Même si le coût de la vie est comparable à celui de la France, ils peuvent également profiter d'avantages fiscaux. Les ex-salariés du privé sont imposés à 7 % pendant 10 ans avant d'être soumis au même régime que les Grecs.

Portugal et Espagne proches

Le Portugal a quitté la première place du classement depuis quelques années. L'exonération fiscale qui courait sur 10 ans a été supprimée en mars 2021. Désormais, le taux d’impôt sur le revenu s'élève à 10% sur les 10 premières années. Mais le pays reste attrayant par son accessibilité, la sécurité et les loisirs. Le coût de la vie et les prix de l'immobilier sont un frein à une installation. L'Espagne se distingue de son côté par un système de santé proche du nôtre qui fait oublier, pour certains, l'absence d'avantage fiscal.

Deux pays du Maghreb sont très proches : le Maroc (4e) et la Tunisie (5e). Les deux pays offrent notamment un environnement attractif couplé à un coût de la vie plutôt faible. Un autre pays africain figure dans le top 10 : le Sénégal à la 8e place.

Deux destinations asiatiques tirent leur épingle du jeu : la Thaïlande (6e) et Bali (9e). Les deux pays bénéficient d'un coût de la vie intéressant mais le premier se distingue aussi par un meilleur système de santé. Enfin, deux îles figurent dans ce Top 10 : l'île Maurice (7e) et la République dominicaine (10e).