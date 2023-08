La réforme des retraites sera également appliquée par les sénateurs. En plus du passage à 64 ans, le Sénat a adopté une réforme consistant à diminuer de 20% le montant de leur pension. Explications.

Retraite, les sénateurs baissent leur pension-iStock-anamejia18

La retraite avantageuse des sénateurs

Pendant de nombreuses années, les sénateurs ont bénéficié d’un régime de retraite spécial, bien avantageux. En effet, depuis l’an 1905, le Sénat possède sa propre caisse de retraite qui fonctionne de façon autonome. Résultat, après avoir effectué un seul mandat de six ans, un sénateur pouvait jusqu’ici toucher une pension de retraite de 2 200 euros par mois. Pour être éligible à cette pension, les sénateurs doivent avoir cotisé pendant quarante-deux annuités et prendre leur retraite à 62 ans. Cependant, dans la réalité, les sénateurs effectuent souvent plusieurs mandats et prennent leur retraite vers 72 ans. Ils obtiennent donc une pension de 3 856 euros par mois. « Le montant de la pension de retraite touchée par un sénateur lorsqu’il liquide sa retraite est de l’ordre de 3.856 euros net (ce qui correspond à des durées variables de cotisation en fonction du nombre de mandats) », avait expliqué le Sénat en 2019.

Le Sénat adopte la réforme des retraites

Lors de la réforme des retraites, le député Pierre-Henri Dumont a proposé la suppression du régime de retraites des sénateurs, et que ce dernier soit aligné sur le régime général. Un point bloquant pour Gérard Larcher, le président du Sénat, qui avance que les parlementaires ne doivent pas être « sous la pression directement de l’exécutif ». Gérard Larcher s’était tout de même engagé à ce que le Sénat adopte également la réforme des retraites. Ainsi, dès le 1er septembre prochain, l’âge légal du départ à la retraite des sénateurs passera de 62 à 64 ans. Cependant, le président du Sénat s’était opposé à la modification du montant des pensions.

Les sénateurs votent pour la baisse de leur pension

Contre toute attente, le Sénat a voté à l’unanimité, le mercredi 12 juillet, pour une baisse du montant de la pension après un mandat. La pension des sénateurs passera donc de 2200 euros à 1800 euros net par mois. Une baisse significative de 20%. Comme le précise un sénateur, cette diminution placera désormais la retraite d’un sénateur au même niveau qu’un « cadre moyen/supérieur ». Par ailleurs, le montant de la pension des sénateurs sera désormais plafonné, de sorte qu’il ne dépasse pas l’indemnité perçue par un sénateur en mandat. Indemnité parlementaire qui s’élève à 5 569 euros net par mois.

Les sénateurs pourront toujours cotiser à plus de 40%

Cette nouvelle réforme prendra effet dès 2023 pour les nouveaux élus et en 2026 pour les sénateurs déjà en poste. Une clause du grand-père a été prévue pour que la nouvelle mesure ne soit pas rétroactive. Cependant, les sénateurs pourront toujours cotiser à plus de 40% du régime général. Cette surcotisation a permis « avec le temps, la constitution de provisions qui permettent aujourd'hui l'équilibre financier du régime ».