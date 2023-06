Retraite : les Français comptent sur eux-mêmes

Les Français comptent sur eux-mêmes pour préparer leur retraite (Crédits photo : Adobe Stock - )

Même s'ils restent très attachés au modèle de retraite par répartition, les Français s'inquiètent pour leur avenir et sont de plus en plus nombreux à préparer eux-mêmes cette phase de leur vie, y compris chez les plus jeunes actifs.

La retraite, un passage attendu et redouté à la fois

Le passage de la vie active à la retraite est perçu comme une étape positive par beaucoup de français : pour 37% des personnes interrogées, la retraite est synonyme de liberté et même de joie pour 23% d'entre eux, selon une étude réalisée en février 2023 pour BPCE Assurances et publié en avril 2023 (1).

Paradoxalement, 35% des Français y voient surtout de « l'incertitude » et 27% de « l'inconnu ».

Et ce n'est pas la situation actuelle (réforme des retraites rejetée par une grande partie des Français mais aussi crise énergétique, inflation, guerre en Ukraine) qui devrait inverser cette tendance.

«Les résultats de cette deuxième édition du Baromètre BPCE Assurances des changements de vie confirment la tendance déjà observée en 2022 : les Français se sentent de plus en plus vulnérables, analyse François Codet, directeur général de BPCE Assurances et membre du comité de direction générale de BPCE. Le contexte économique, social et politique semble peser fortement sur leur moral et sur leur capacité à prendre des risques et à se projeter. Au-delà de notre mission première, assurer, nous devons donc de plus en plus rassurer. Même s'ils comptent d'abord sur eux-mêmes, sur leur famille et leurs proches, les Français ont besoin d'être accompagnés dans les étapes décisives de leur vie. Cela est d'autant plus vrai pour la retraite.»

Ils ne sont effectivement que 32% à faire confiance à l'État pour les protéger des risques de la vie, tandis que 41% comptent avant tout sur leur entourage.

Les Français comptent sur eux-mêmes

Enseignement clé du baromètre BPCE Assurances, si la retraite par répartition a toujours cours en France, les Français sont malgré tout de plus en plus nombreux à anticiper et à prendre en main les choses en amont pour préparer eux-mêmes leur retraite, notamment chez les jeunes entrants sur le marché du travail :

Presque la moitié des personnes interrogées (48%) déclare mettre de l'argent de côté en prévision de sa retraite et, parmi ces derniers, 30% des 18-24 ans et 47% des 25-34 ans.

Les deux motifs qui poussent les Français à épargner pour leur retraite sont «pouvoir vivre correctement» (39%) et «rester indépendant financièrement» (34%).

Pour se faire, les Français utilisent les différents moyens à leur disposition. Parmi ceux qui préparent activement leur retraite:

47% se constituent un capital.

46% envisagent soit d'accéder à la propriété, soit d'investir dans l'immobilier.

47% ont recours à l'épargne, dont 32 % en alimentant de manière régulière un plan d'épargne retraite.

Des efforts qui ne sont pas sans conséquences sur leur quotidien puisque 31% d'entre eux doivent réduire leurs dépenses pour pouvoir épargner.

(1) «Deuxième édition du Baromètre BPCE Assurances des changements de vie», Avril 2023.

