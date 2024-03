Retraite : la revalorisation de plus d'un million de petites pensions reportée de plusieurs mois

(Crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Mauvaise nouvelle : la hausse du minimum contributif qui devait intervenir au printemps a été reportée de plusieurs mois. Une annonce qui concerne non moins de 1,1 million de retraités.

Vous êtes à la retraite , et vous percevez une petite pension ? Il y a de cela un an, le gouvernement avait annoncé une hausse des plus petites retraites pour 1,7 million de personnes. Echelonnée pour des raisons techniques, cette revalorisation n'a pour le moment été effectivement mise en place que pour 600 000 retraités. Pour les 1,1 million restants, il va falloir se montrer patient, avec une date de revalorisation reportée au mois de septembre 2024.

Sur 1,7 million de petites retraites, seules 600 000 ont été revalorisées

Il y a un an, sur fond de réforme des retraites, le gouvernement avait annoncé et programmé une revalorisation des plus petites pensions. Une bonne nouvelle pour les retraités les plus modestes, qui est déjà en place pour 600 000 d'entre eux. Les bénéficiaires du Minimum contributif (MiCo) concernés par cette hausse ont ainsi vu leur retraite augmenter de "50 euros brut" selon Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav).

Mais la hausse des petites retraites doit concerner à terme un public plus large. Au total, ce sont 1,7 million de retraités qui doivent ainsi voir le montant de leur pension augmenter, soit encore 1,1 million de futurs bénéficiaires. L'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait expliqué à ce sujet : "Ça sera échelonné jusqu'à début 2024 parce que beaucoup d'assurés ont cotisé dans plusieurs caisses différentes, donc il faut reconstituer les carrières". Mais il faudra en réalité se montrer encore plus patient…

1,1 million de retraités vont devoir patienter jusqu'en septembre 2024

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la seconde salve des revalorisations des petites retraites n'aura pas lieu au mois d'avril. La Caisse national d'assurance vieillesse, par le biais de son directeur, de circulaires officielles et d'un document interne, avait déjà précisé que, au plus tard, la revalorisation exceptionnelle serait effective au mois de septembre. Une date limite qui, face aux difficultés techniques d'une telle revalorisation exceptionnelle, va finalement se transformer en date de mise en place effective.

Pour les 1,1 million de retraités encore en attente, il faudra donc se montrer patient, comme l'a annoncé Renaud Villard dans Les Echos : "Je ne pense pas qu'on arrivera à faire mieux, le calendrier est déjà très tendu". Les bénéficiaires de l'augmentation du montant des retraites vont donc devoir attendre jusqu'au mois de septembre 2024 pour voir leur pension augmenter, alors même que l'inflation est toujours présente, et continuer de grignoter leur pouvoir d'achat.

Une revalorisation qui devrait atteindre 60 euros brut en moyenne

Vous faites partie des 1,1 million de retraités qui vont bénéficier de la revalorisation du Minimum contributif ? Bonne nouvelle : en moyenne, le montant de cette majoration devrait atteindre les 60 euros bruts selon Renaud Villard, soit 10 euros de plus que les personnes qui ont déjà profité de la revalorisation des petites retraites. En cause ? Les retraités qui attendent encore l'augmentation promise sont partis il y a plus longtemps à la retraite, et le montant de la pension qu'ils perçoivent est donc plus bas.

Par ailleurs, la revalorisation des petites retraites ne concerne pas seulement les personnes déjà parties, mais également les nouveaux retraités, et ce depuis septembre 2023. Ainsi, en moyenne, cette réforme a permis aux nouveaux bénéficiaires du MiCo de toucher 49 euros de plus selon les statistiques de la Drees, en comparaison avec le montant qu'ils auraient perçu avant l'entrée en vigueur de cette revalorisation.