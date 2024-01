Pension de retraite : le barème des cotisations sociales revalorisé de 5,2 % en 2024

(Crédits photo: © momius - stock.adobe.com)

+5,2 % : telle est l'augmentation prévue pour 2024 du barème des cotisations sociales appliqué aux pensions de retraite. Quels vont être les nouveaux seuils de revenus selon l'Assurance retraite ?

Vous êtes retraité et vous souhaitez connaître le montant des cotisations sociales qui vont s'appliquer à compter de 2024 à votre pension ? Dans une récente circulaire, l'Assurance retraite a officialisé le barème applicable à compter de l'année prochaine. Avec une hausse globale de 5,2 % des seuils de revenus, quels seront vos taux de CSG, de CRDS et de Casa en 2024 ? Les chiffres et les dates à retenir en matière de taux de cotisations sociales sur les retraites.

Des cotisations sociales allant de 0 à 9,1 % en fonction du barème de revenus

Le taux de cotisations sociales, incluant à la fois la CRDS, la CSG et la Casa, applicables aux pensions de retraite peut aller de 0 % à 9,1 %. Pour connaître avec précision le pourcentage s'appliquant à sa propre pension de retraite, il est nécessaire de se référer au nouveau barème de revenus publié par l'Assurance retraite dans une circulaire, et précisé par une lettre ministérielle que le site d'information financière MoneyVox a pu consulter.

Globalement, le barème des cotisations sociales pour l'année 2024 a été revu à la hausse, avec une augmentation des seuils de 5,2 %. Pour être exonéré de cotisations sociales, une personne seule doit par exemple déclarer un Revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 12 230 euros, ou 18 760 euros pour un couple. À l'opposé, les retraités seuls ayant un RFR de plus de 24 813 euros, ou en couple et déclarant plus de 38 059 euros de revenus par an, sont soumis au plus haut niveau de cotisations sociales, soit 9,1 % au total.

Cotisations sociales applicables en 2024 selon le Revenu fiscal de référence (RFR) du foyer Cotisations sociales 0% 4,3% 7,4% 9,1% Personne seule >12 230 € De 12 230 à 15 988 € De 15 988 à 24 813 € <24 813 € Couple >18 760 € De 18 760 à 24 526 € De 24 526 à 38 059 € <38 059 € Demi-part supplémentaire +3 265 € +3 265 € +4 269 € +6 623 €

Il est important de noter que la CSG (Contribution sociale généralisée) pour les retraités situés dans la tranche des 9,1 % de cotisations sociales est de 8,3 %, dont 5, 9 % déductibles du revenu imposable. Dans la tranche à 7,4 %, 4,2 % de CSG sont déductibles, et, dans la tranche à 4,3 %, la totalité de la CSG est déductible, soit ici 3,8 %.

A lire aussi: Petites retraites : pourquoi 1 million de retraités attendent encore la revalorisation de leur pension ?

Application du nouveau barème sur les pensions de retraite : ce qu'il faut retenir

Le nouveau barème permettant de savoir quel niveau de cotisations sociales est appliqué à sa pension de retraite prendra effet au 1er janvier 2024. Néanmoins, il faudra attendre le versement de sa pension de retraite par la Carsat ou la Cnav au début du mois de février pour en voir les effets sur sa pension de base. L'application du nouveau barème concernera également la retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco, et ce à compter de la pension versée en mars.

Vous étiez soumis au taux réduit de CSG de 3,8 %, soit un total de 4,3 % de cotisations sociales, et vous êtes passé dans l'une des tranches supérieures ? Dans ce cas, le taux réduit est maintenu pendant un an. L'augmentation n'aura effectivement lieu qu'en 2025, à condition que la hausse du RFR de votre foyer se confirme à nouveau.