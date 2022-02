Retraite à 60 ans et pas à moins de 1.200 euros nets, passage aux 32 heures, rétablissement de l'ISF... Fabien Roussel plaide pour "une France du travail et du salaire"

Le candidat communiste à la présidentielle a défendu le "roussellement", qui doit permettre selon lui à chacun "d'avoir un pouvoir d'achat qui permette de vivre dignement et donc d'investir tous les jours dans l'économie réelle".

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel, le 9 février 2022. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Invité sur France Inter mardi 15 février, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle Fabien Roussel a détaillé son programme pour une "France des jours heureux". "Je revendique le droit au bonheur et je dis même que le bonheur c'est contagieux. On a eu trop depuis 20 ans de réformes punitives. Je dis basta. Je veux des réformes heureuses", a lancé le candidat communiste.

"Je veux dire aux Français que l'argent est là. Il coule à flot pour certains, mettons-le au service du développement humain et de la planète", a poursuivi Fabien Roussel qui dit vouloir "incarner une France populaire, généreuse et solidaire". "C'est le cœur de mon combat, défendre la France qui travaille, la France de la bonne paye, de la dignité", a-t-il insisté, en défendant le "roussellement".

Permettre à chacun de "vivre dignement" et "d'investir dans l'économie réelle"

"Le roussellement, c'est irriguer l'économie en permettant à chacun, à la base, d'avoir un pouvoir d'achat, un salaire, une retraite qui permette de vivre dignement et donc d'investir tous les jours dans l'économie réelle", a-t-il expliqué. "Quand on donne 200 à 300€ de plus à un citoyen, un salarié, un retraité, il ne va pas les mettre dans les paradis fiscaux, lui, il va servir le pas. Il va les dépenser dans une bonne baguette, un bon resto, une expo. Il va peut-être changer sa machine à laver et sa voiture. Et c'est pour ça que le roussellement c'est aussi accompagner la transformation de la France en réindustrialisant le pays pour que ce que les gens ont acheté en plus soit produit en France", a poursuivi Fabien Roussel, qui propose d'ailleurs "une prime de 10.000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion propre".

Le candidat communiste souhaite ainsi "augmenter les pensions de retraite à 1.200 euros net" et "rétablir les demi-parts fiscales pour les retraités aux veufs et aux veuves". Il propose également un départ à la retraite à 60 ans, arguant que cela permettrait "à 1,2 million de personnes de pouvoir enfin profiter de la vie, et à 1,2 million de jeunes de rentrer dans la vie active". "Mais cette retraite à 60 ans ne s'imposera. Ceux qui souhaitent pouvoir continuer doivent pouvoir le faire", a-t-il ajouté.

Fabien Roussel a également prôné le passage des 35 heures au 32 heures, sans faire baisser les salaires. "Je suis pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent le faire. Il y a ces grandes entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices aujourd'hui et qui pourront le faire non sans mal. Et pour les petites boîtes, nous les accompagnerons. Je suis pour que l'argent public de l'État soit là. Je suis pour baisser les charges, pas les cotisations", a expliqué celui qui souhaite également remettre en place l'ISF et le multiplier par trois.

Contre "une gauche qui donne des leçons de morale"

Fabien Roussel a déclaré en outre "en avoir marre d'une gauche qui donne des leçons de morale, qui vous culpabilise quand vous prenez l'avion, mangez de la viande, qui vous traite de racistes quand vous prenez un drapeau bleu-blanc-rouge", visant "la gauche et les écologistes". "Ma France, c'est le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge", a-t-il poursuivi. "C'est celle qui aime bien la gastronomie, qui défend la voiture et l'avion propres pour tous, qui défend le droit, au beau, au bon, au propre, à la sécurité", a-t-il ajouté.

Autre sujet sur lequel Fabien Roussel s'est démarqué de ses concurrents de gauche : le nucléaire dont il prône l'extension. La volonté de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot de sortir du nucléaire est "une faute lourde, profonde", selon lui. Le candidat communiste souhaite "un grand service public de l'énergie, avec EDF à 100% et intégrant Engie aussi", créer 6 à 8 EPR, "relancer le projet Astrid, de recherche pour l'énergie nucléaire du futur" et "mettre en place une grande filière de formation sur le nucléaire".

Il s'est d'ailleurs "félicité" après les propos du ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui a indiqué plus tôt dansa journée "qu'aucune option ne peut être écartée" à propos de la restructuration d'EDF, y compris une nationalisation . "Ma campagne commence à infuser les esprits, y compris celui de Bruno Le Maire. Je me félicite de ce pas", a-t-il déclaré.