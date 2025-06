Retraite : 85% des actifs français comptent sur leur épargne pour compléter leur pension

De nombreux actifs français estiment que leur pension ne sera pas suffisante une fois à la retraite. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Les Français ont de moins en moins foi dans la capacité du système de retraite à leur garantir des revenus suffisants. Selon une enquête Ifop pour Altaprofits, publiée ce jeudi 5 juin et relayée par BFM Patrimoine , 85 % des actifs estiment devoir épargner pour pouvoir compter sur des revenus complémentaires à la retraite.

La défiance envers le système par répartition s’accentue. 72 % des personnes interrogées pensent que leur niveau de vie baissera à la retraite, soit trois points de plus qu’il y a six mois. Et seulement 28 % des actifs déclarent compter uniquement sur leur pension du régime par répartition, un chiffre en nette baisse (-11 points) par rapport à la précédente enquête.

La plupart des actifs jugent que leur retraite sera insuffisante

Près de la moitié des sondés (47 %) estiment que leur pension sera leur source principale de revenus mais qu'ils devront s’appuyer sur leur épargne personnelle ou des placements financiers et immobiliers pour compléter. 15% des personnes interrogées anticipent des revenus partagés à parts égales entre pension et épargne, tandis que 10 % pensent que leurs revenus à la retraite proviendront majoritairement de leur épargne et de leurs investissements.

Dans ce contexte, quels produits d'épargne séduisent les actifs ? 34 % des sondés envisagent d'ouvrir un Plan épargne retraite (PER), tandis que 19 % en détiennent déjà un. Les autres déclarent avoir d’autres priorités financières (33 %), ne pas avoir les fonds nécessaires avant la retraite (32 %), ou estiment que la performance est décevante (24 %).