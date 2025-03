Retraite : 6 situations qui permettent d'augmenter le montant de sa pension

Quels cas donnent droit à une majoration de pension de retraite ? ( Crédits photo: © Alexander Raths - stock.adobe.com)

Certaines situations particulières permettent d'obtenir une majoration du montant de sa pension de retraite allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par mois. Quelles sont-elles ?

Âge du départ à la retraite, nombre de trimestres cotisés, moyenne des salaires perçus… le calcul du montant d'une pension de retraite inclut de nombreuses variables. Certains éléments, moins connus, peuvent également permettre d'obtenir une bonification du montant de sa retraite. Des cas particuliers qui, parfois, ne concernent plus que quelques dizaines de milliers de retraités. Quelles sont les 6 situations qui peuvent permettre de prétendre à une majoration de sa pension de retraite ?

Situation n° 1 : des trimestres supplémentaires travaillés

Vous avez dépassé l'âge de départ minimum à la retraite et vous avez travaillé plus de trimestres que nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein ? Dans ce cas, vous pouvez prétendre à une majoration pour tout trimestre travaillé supplémentaire à hauteur de 1,25 % par trimestre sur la retraite de base, soit, par exemple, une majoration de 5 % pour 4 trimestres travaillés en plus pour une personne née en 1964 devant travailler 171 trimestres, et en ayant effectué 175.

Situation n° 2 : un nombre d'enfants égal à trois ou plus

Vous êtes la mère ou le père de trois enfants ou plus ? Dans ce cas, vous pouvez obtenir une majoration de votre pension de retraite globale de 10 %, à la condition qu'il s'agisse d'enfants que vous avez eus ou dont vous avez eu la charge et que vous avez élevés pendant une période d'au moins 9 ans avant leurs 16 ans.

Bon à savoir : au total, cette majoration de la retraite concerne non moins de 5,5 millions de Français.

Situation n° 3 : l'hypothèse d'une majoration de la pension de réversion

Suite au décès de son conjoint, vous pouvez avoir droit à une pension de réversion ? Son montant, équivalent à 54 % de la pension de retraite perçue par le conjoint décédé, peut en outre être revalorisé dans certaines hypothèses. C'est le cas lorsque le conjoint survivant a eu trois enfants ou plus. Il peut alors prétendre à une augmentation de 10 %. S'il a au moins 67 ans et que le cumul des pensions perçues ne dépasse pas les 2 993,14 euros par trimestre, cette hausse peut par ailleurs atteindre 11,1 %.

Situation n° 4 : une carrière de travailleur indépendant avant 1973

Vous avez exercé un métier en tant que travailleur indépendant avant 1973 ? Si vous en remplissez les conditions, vous pouvez demander à percevoir une majoration pour conjoint coexistant. Actuellement, environ 60 000 personnes bénéficient de cette prime. Un bonus dont le montant moyen est de 50 euros, et qui concerne très majoritairement les hommes. Le montant exact de cet avantage équivaut à 50 % des points acquis avant 1973 en tant qu'indépendant.

Situation n° 5 : un conjoint à charge jusqu'au 1er janvier 2011

Jusqu'au 1er janvier 2011, il était possible d'obtenir une majoration du montant de sa pension de retraite en ayant un conjoint à charge. Les personnes ayant obtenu cette majoration lorsqu'elle était en vigueur peuvent continuer à la percevoir, et touchent un montant maximal de 50,81 euros par mois, sans revalorisation possible. Actuellement, environ 50 000 retraités ont encore droit à ce bonus.

Situation n° 6 : la nécessité d'être aidé par une tierce personne

Environ 16 000 personnes à la retraite ont droit à une majoration liée à leur besoin d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Son montant ? 1 266,60 euros par mois depuis le 1er avril 2024. Les conditions pour y prétendre sont restrictives, et incluent la nécessité pour le retraité de justifier ce besoin, d'avoir obtenu sa retraite de base à la suite d'une inaptitude au travail ou à une invalidité et que la décision soit soumise à l'avis d'un médecin conseil.