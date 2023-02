Très populaire pour son mode de fonctionnement ainsi que ses avantages fiscaux, l'assurance vie permet deux modes de sortie au moment de la retraite : la rente viagère ou la sortie en capital. Voici un bref tour d'horizon des avantages et inconvénients de chacune de ces deux solutions.

Rente ou capital pour les assurances vie ?-iStock-Inside Creative House

La sortie en capital

Une sortie en capital implique le rachat partiel ou total du contrat d'assurance vie par son souscripteur. Ce dernier perçoit alors les sommes placées. Lors d'un rachat total, le souscripteur perçoit l'encours total de son contrat en une seule fois. Les rachats partiels programmés permettent quant à eux au titulaire du contrat de récupérer progressivement les sommes perçues. Plus souple, la sortie programmée en capital offre la possibilité aux épargnants de compléter leurs revenus ou de mieux gérer leur épargne. En cas de décès du titulaire de l'assurance-vie, les sommes résiduelles sur le contrat seront directement versées aux bénéficiaires de ce dernier.

Quelle fiscalité pour la sortie en capitale ?

Lors d'un rachat total ou partiel, seules les plus-values sont imposables. Les souscripteurs optant pour ce type de sortie doivent alors choisir entre l'imposition au barème de leur impôt sur le revenu ou l'imposition à un Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL).

La sortie en rente viagère

La sortie en rente viagère implique le transfert total de la propriété de l'argent perçu à l'assureur. Ce dernier s'engage ensuite à verser à l'assuré une somme fixe sur une périodicité déterminée (versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels) et ce jusqu'à son décès. La rente est calculée sur la base des sommes détenues sur le contrat et de l'âge du souscripteur au moment de la transformation du capital en rente. La rente viagère permet notamment aux assurés de bénéficier de revenus complémentaires stables au moment de la retraite.

Quelle fiscalité pour la rente viagère ?

Une portion de la rente viagère est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Elle est déterminée en fonction de l'âge de l'assuré : 70 % pour les assurés de moins de 50 ans, 50 % pour les souscripteurs âgés de 50 à 59 ans, 40 % pour ceux qui ont entre 60 et 69 ans, 30 % à partir de 70 ans. La sortie en rente viagère est irrévocable. Lors de la transformation du contrat, l'épargne devient propriété exclusive de l'assureur. Par ailleurs, compte tenu du fait que la rente est versée jusqu'au décès, il est possible que le montant total perçu au moment du décès soit inférieur au capital accumulé sur le contrat. Aussi, les sommes résiduelles ne pourront pas être transmises à un tiers. L'option de réversion permet cependant le versement d'un pourcentage du montant de la rente au conjoint survivant en cas de décès.

Comment choisir entre les deux options de sortie ?

Les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Si la sortie en capital est plus avantageuse pour les contrats datant de 8 ans et plus, la rente viagère offre la sécurité d'un revenu stable jusqu'au décès. Avant de faire un choix, les titulaires de contrats d'assurance vie doivent donc prendre le temps d'analyser leurs revenus, tout en considérant leur situation personnelle actuelle et son évolution à court ou moyen terme.