Rénovation énergétique : les fraudes se multiplient, voici comment éviter de se faire arnaquer

Avant de se lancer dans des travaux, il est plus que recommandé de réaliser un audit énergétique. (jarmoluk / Pixabay)

Le gouvernement encourage les ménages à se lancer dans la rénovation énergétique. C’est d’ailleurs dans cet objectif qu’il consacre 5 milliards d’euros à la rénovation thermique, grâce au dispositif d’aide MaPrimeRénov’. Mais ce chiffre fait briller les yeux de certaines entreprises malveillantes, dont le but est de détourner cet argent public, rapporte Capital .

« La hausse des fraudes est un fléau qui peut limiter l’action des aides publiques mais aussi dissuader les particuliers d’y faire appel, et donc de faire des travaux de rénovation énergétique » , assure de son côté le directeur général de l’entreprise Heero, spécialisée dans les solutions de financement à la rénovation.

Passer par un audit énergétique

Avant de se lancer dans des travaux, il est plus que recommandé de réaliser un audit énergétique. Là, un professionnel va identifier quels travaux effectuer pour un réel gain de performance énergétique. Le coût de son intervention varie généralement entre 500 et 1 000 euros. Pour ne pas se tromper, il est possible de choisir un diagnostiqueur possédant le label RGE, reconnu garant de l’environnement. Une liste est proposée sur le site ecologique.gouv.fr.

Attention également au détournement des aides par ces professionnels peu scrupuleux. Certains vont proposer d’être des mandataires financiers et d’effectuer les démarches à la place des clients. Si cela peut sembler alléchant, il se peut que ces sociétés disparaissent avec l’argent une fois celui-ci reçu.

Veiller à la conformité des travaux

Il est indispensable également de vérifier que les travaux réalisés soient conformes. Car pour toucher MaPrimeRénov’, il faut que les interventions respectent les règles fixées par l’Anah, l’Agence nationale de l’habitat. Si un agent de l’Etat contrôle le chantier et remarque des erreurs, les aides pourraient être annulées. Des conseillers Mon Accompagnateur Rénov peuvent accompagner les ménages en ce sens, en vérifiant la bonne conformité des travaux.

Pour faire face à ces arnaques, le gouvernement a annoncé le doublement des effectifs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui travaillent à la rénovation énergétique en 2024.