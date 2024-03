Réforme des retraites : les départs anticipés pour "carrières longues" se multiplient

Le gouvernement avait estimé que jusqu'à 40% des français pourraient être concernés par des départs à la retraite anticipés.

Un manifestant contre la réforme des retraites à Rennes, le 23 mai 2023. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

145.000 personnes sont parties à la retraite, six mois après l'entrée en vigueur de la réforme, dont 30% ont connu un départ anticipé pour carrière longue, une part en augmentation, selon l'assurance vieillesse, citée mercredi 6 mars par Les Échos .

La réforme des retraites, décriée pour sa principale mesure qui relève progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ, a également introduit de "nouveaux droits" pour certains travailleurs, notamment ceux qui ont débuté leur carrière jeune.

Avant la réforme, un début de carrière avant 20 ans pouvait permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans donnait droit à une retraite anticipée de quatre ans. Ce dispositif a été "adapté" avec deux nouvelles bornes d'âge : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans; ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, à 62 ans, et ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite quatre ans plus tôt, soit 60 ans. Enfin, ceux ayant débuté avant 16 ans pourront arrêter de travailler à 58 ans.

40% des Français sont possiblement concernés, selon le gouvernement

Fin 2023, 30% des nouveaux retraités concernés par la réforme sont partis avant l'âge légal grâce à ce dispositif, contre 20% fin 2022, selon la Caisse nationale d'Assurance vieillesse, citée par Les Échos . Jusqu'ici, cette part avait atteint un maximum de 25% pour les assurés nés entre 1955 et 1957, a précisé la Cnav.

Cette part va "encore aller croissant" , a assuré le directeur de la Cnav, Renaud Villard. Selon lui, ces premières données "semblent confirmer" les prévisions du gouvernement, selon lesquelles 40% des Français sont possiblement concernés, en incluant les personnes en invalidité ou déclarées inaptes.

La Cnav a également enregistré "quelques centaines de dossiers" de personnes qui vont bénéficier des nouvelles règles de "cumul emploi-retraite" permettant en retravaillant d'acquérir de nouveaux droits et de faire recalculer leur pension.

Pour l'application concrète de la réforme, "le risque d'accident industriel est écarté" et la caisse "a fait une très grosse moitié du chemin", même si une partie des nouvelles règles restent à mettre en œuvre, selon Renaud Villard.