Rachat de trimestres pour la retraite : l’importance de choisir le bon moment

Le rachat de trimestres pour compléter la durée d'assurance peut se poser lors d'une absence de revenus d'activité ou d'une baisse significative de ces revenus avant l'âge légal de départ à la retraite. (Pixabay / wir_sind_klein)

Dans certains cas de figure, il peut être intéressant pour des personnes de racheter des trimestres en vue de compléter sa durée d'assurance pour la retraite. Mais il est primordial de bien étudier la situation pour connaître le meilleur moment pour effectuer cette opération.

L'âge légal de départ à la retraite n'est dans certains cas pas en adéquation avec la fin de l'activité professionnelle. Cela peut se présenter notamment pour des chefs d'entreprise qui revendent leurs affaires quelques années avant ou encore pour des expatriés qui rentrent en France avant la date à laquelle ils peuvent partir à la retraite. Dans ce type de situation, ces personnes peuvent décider de racheter des trimestres, mais il faut faire attention au timing pour que l'opération soit rentable, indique Capital .

Des questions à se poser avant le rachat de trimestres

Le rachat de trimestres pour compléter la durée d'assurance peut se poser lors d'une absence de revenus d'activité ou d'une baisse significative de ces revenus avant l'âge légal de départ à la retraite. Mais selon le moment auquel l'opération est réalisée, les résultats peuvent être variables.

Est-ce intéressant, par exemple, de racheter les trimestres manquants au moment de la vente d'une entreprise ou d'un retour en France ? Ou bien plutôt d'attendre la dernière minute ? « La question se pose dans les mêmes termes à tout candidat au rachat susceptible d’être confronté à une diminution importante de ses revenus car le coût d’un rachat de trimestres dépend non seulement de son âge mais aussi du niveau de ses revenus » , décrypte Dominique Prévert de chez Optimaretraite.

Une analyse de chaque situation pour trouver le bon moment

Ainsi, plus la personne sera jeune, plus le barème sera avantageux. De même, plus les revenus des trois dernières années auront été faibles, plus le barème sera bénéfique.

Dans chaque situation, il est essentiel de prendre en compte toutes les variables : l'âge, le niveau des revenus d'activité mais aussi le taux marginal d'imposition car « les sommes versées pour racheter des trimestres sont entièrement déductibles de ses revenus imposables » , souligne Dominique Prévert. Il n'y a donc pas de recette miracle, mieux vaut s'armer d'une bonne calculatrice pour définir le bon moment.