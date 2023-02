Quelles sont les régions championnes de la consommation locale ?

Un Français sur deux souhaiterait avoir un choix plus fourni de produits locaux, mais tous les départements ne sont pas à égalité, selon une note de la fondation Jean Jaurès.

Les galettes bretonnes, la choucroute alsacienne, le piment d'Espelette… L'hexagone regorge de spécialités régionales, dont les Français raffolent. Le pays peut ainsi être découpé en 31 « bassins de consommation » distincts, selon la note de la fondation Jean Jaurès. Les régions qui consomment le plus de produits locaux sont sans surprise la Bretagne et l'Alsace, avec des produits et des marques qui leur sont propres tels que les pâtes alsaciennes Valfleuri ou le soda breton Breizh cola. Le département du Bas-Rhin est même le champion avec une consommation de produits locaux égale à 8%. Le Nord, la Savoie ou encore le Pays Basque, sont également des « bassins à l'identité très forte ».

Cette spécificité serait liée à la situation géographique de ces régions, situées en « périphérie » du pays, selon la fondation Jean Jaurès. Elles échappent à l'influence de la capitale, et profitent également d'un certain mélange culturel avec les pays frontaliers. Contrairement à d'autres départements à l'image de l'Oise dans les Hauts-de-France, limitrophe de la région parisienne, qui consomme moins de 1% de marques locales.

Ce découpage de la France, en fonction des « bassins de consommation », se rapproche de celui d'avant la Révolution, note la Fondation Jean Jaurès, qui souligne que « le local relève d'un sentiment d'appartenance bien plus que des décisions administratives ». La région alsacienne a également créé sa Marque Alsace avec des entreprises partenaires et de nombreux produits référencés. Dans l'Ouest, plus de 3500 produits portent le logo « Produits en Bretagne », une marque présente dans cinq départements.

Le local, «un levier de réindustrialisation»

Un Français sur deux souhaiterait « avoir un choix plus fourni de produits locaux » souligne la note. La pandémie a en effet accéléré cette tendance avec les débats autour de la relocalisation. Le local apparaît alors comme « une valeur refuge », « de confiance et de proximité » pour tous les consommateurs. Plusieurs raisons à l'achat de marques produites près de chez soi : des questions de civisme, de qualité des produits et de provenance.

» LIRE AUSSI - E-commerce, produits locaux et fait maison: quel avenir pour les habitudes de consommation dopées par le Covid ?

Les Français achètent globalement peu de produits locaux. Dans la grande distribution, les marques dites locales représentent seulement 2% du chiffre d'affaires des produits. C'est au rayon bières et cidres qu'elles pèsent le plus. Une des raisons évoquées : des prix globalement au-dessus du marché aggravés par les tensions inflationnistes.

Les régions avec un tissu agricole et industriel fort ont davantage de chance de développer des marques puissantes. Le local est en effet pointé comme « un levier de réindustrialisation ». Et même si aucun lien de causalité n'a été prouvé, les régions championnes du local sont celles qui attirent le plus de Français, à la recherche « d'une plus grande harmonie » avec leur environnement.