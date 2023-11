Quelles sont les aspirations des Français en matière de logement ?

(Crédits photo: Fotolia)

L'édition 2023 du baromètre Habitat révèle les aspirations des Français en matière de logement. Malgré un contexte économique compliqué et un marché de l'immobilier tendu, ils ne comptent pas renoncer à leur projet immobilier.

L'édition 2023 du baromètre Habitat réalisé pour Procivis en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès montre que les projets immobiliers des Français s'inscrivent dans une étonnante stabilité malgré un contexte économique compliqué et un marché de l'immobilier tendu.

Un budget logement important et un accès difficile à la propriété

81% des Français trouvent que la part de leur budget consacrée au logement est importante, c'est 10 points de plus qu'en 2020. Cette hausse est davantage ressentie par les locataires (+9 points) que par les propriétaires (+4). Par ailleurs, la plupart des Français jugent qu'il est plus difficile d'accéder à la propriété aujourd'hui qu'il y a 5 ans : 75% sont de cet avis, dont 39% qui jugent cela « beaucoup plus difficile ». Seulement 27 % des locataires se disent très satisfaits de leur logement (contre 49% pour les propriétaires). Toutefois, ils se sentent freinés dans l'accès à la propriété autant par les prix des biens (89%), que par le niveau actuel des taux d'emprunt (86%).

Malgré un contexte difficile, les Français ne renoncent pas à leur projet immobilier

Pour autant, malgré l'état actuel du marché immobilier et la conjoncture économique, les Français ne renoncent pas à leurs projets de déménagement ou d'achat immobilier. Ils déclarent tout autant, si ce n'est plus que les années précédentes, avoir fait des démarches pour acheter un bien au cours des derniers mois (consulter des annonces immobilières, prendre contact avec des vendeurs, visiter un bien). Leurs projets immobiliers visent d'abord l'achat d'une résidence principale (69%), loin devant les projets d'investissement locatif (16%) ou d'achat d'une résidence secondaire (15%). Les critères de choix du nouveau logement restent les mêmes que les années précédentes : une bonne isolation à la fois thermique et phonique, une bonne luminosité, un accès à l'Internet très haut débit ou encore la proximité des commerces.

La maison individuelle, l'idéal des Français

Les Français restent très attachés à l'idée d'être propriétaire et s'accordent (81%) dans le fait qu'être propriétaire de sa résidence principale a plus d'avantages que d'inconvénients. Aussi, ceux qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale expriment l'objectif de le devenir (61%), mais seulement la moitié (53%) pense réaliser ce rêve quand 20% estiment qu'ils ne le seront « certainement » jamais. La maison individuelle s'impose comme l'idéal pour 3 Français sur 4 (1 sur 4 préfère l'appartement). Les options semblent moins tranchées quand il s'agit de choisir entre le neuf et l'ancien. Ils pensent investir en couple (62%) ou seul (33%).

Être propriétaire au détriment des performances énergétiques ?

Si les Français reconnaissent volontiers que la performance énergétique de leur logement peut être améliorée, peu d'entre eux connaissent l'étiquette énergétique réelle de leur logement (55%) et lorsque c'est le cas, elle est largement surestimée : seuls 15% pensent être classés E, F ou G, alors que ces logements représentent environ 40% des résidences principales en France. Aussi, l'intention de réaliser des travaux de rénovation énergétique n'apparaît pas comme une priorité (27%, -3 points).

En revanche, les propriétaires bailleurs ressentent de plus en plus la pression liée aux restrictions de location à venir dans le cadre de la lutte contre les « passoires thermiques » : 59% d'entre eux pensent qu'ils devront faire des travaux de rénovation (+4 points) et 45% estiment qu'ils devront retirer un logement de la location (+7 points). Ils sont 40% à envisager la réalisation de travaux de rénovation dans le logement qu'ils mettent en location.

Les locataires se montrent réceptifs aux travaux de rénovation réalisés par les propriétaires à condition que ceux-ci leur permettent de faire des économies d'énergie. La moitié d'entre eux indiquent même qu'ils accepteraient une augmentation de loyer tant qu'elle reste inférieure à 10%, et 9% de locataires indiquent même qu'ils accepteraient une augmentation supérieure à 10%.