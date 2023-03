Quelles questions poser à son conseiller financier avant d’investir ?

Tout d’abord, il est important d’avoir les idées claires sur votre projet (Crédit photo : 123RF)

Le rôle de votre conseiller financier est de vous aider à réaliser votre projet d'épargne et à choisir le placement le plus adapté à votre situation et vos objectifs. Avant de souscrire, vous devez vous assurer que sa proposition répond à vos attentes. Le point sur les bonnes questions à lui poser avant d'investir.

Préparez votre entretien avec votre conseiller financier

Le rôle de votre conseiller financier est de vous aider à réaliser votre projet d'épargne et à choisir le placement le plus adapté à votre situation et vos objectifs. Pour bien comprendre votre projet, celui-ci vous posera des questions assez précises sur votre situation professionnelle, personnelle et patrimoniale (montant de vos revenus et de vos charges, placements que vous détenez déjà …), votre objectif d'investissement, votre tolérance aux risques, vos connaissances et votre expérience financière. Il vous proposera certains placements et, avant de souscrire, vous devrez vous assurer que sa proposition répond bien à vos attentes. Aussi, avant de le rencontrer, préparez votre rendez-vous. L'AMF fait le point sur les bonnes questions à poser à son conseiller financier avant d'investir.

Tout d'abord, il est important d'avoir les idées claires sur votre projet, votre situation financière, sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, afin d'être en mesure d'éviter les mauvaises surprises et refuser un placement qui ne vous conviendrait pas. Demandez-vous par exemple dans quel objectif vous souhaitez placer cet argent, pour quelle durée et si vous êtes prêt à prendre des risques pour obtenir un meilleur rendement.

Ensuite, avant de souscrire le placement proposé par votre conseiller, posez-lui les bonnes questions et ne signez pas avant d'avoir pris le temps de lire la documentation remise.

Les questions à poser à votre conseiller financier

Afin de vérifier que le placement proposé est fait pour vous, l'AMF a listé quelques questions à poser à votre conseiller financier :

Le capital de mon placement est-il ou non intégralement garanti ?

La valeur de mon épargne peut-elle varier à la hausse et à la baisse ? Pourquoi ?

Quelle est la durée minimale conseillée du placement ?

Pourrai-je disposer facilement de l'argent placé ?

Quelles sont les pénalités si je retire mon argent avant la durée de détention conseillée ?

Quels sont les frais à l'entrée, chaque année et à la sortie ?

Quelle est la fiscalité du placement proposé ? Serai-je imposable sur le montant des éventuelles plus-values ?

Avant de souscrire, le conseiller doit vous remettre de la documentation sur le placement proposé. Prenez le temps de la lire et n'hésitez pas à demander des explications sur ce que vous ne comprenez pas.

Sachez également, qu'en cas de doute sur le conseiller financier qui vous a contacté, vous pouvez facilement vérifier ses autorisations ou celles de la société qu'il représente sur le site de l'AMF.