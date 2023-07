Quel avenir pour les chaudières au gaz neuves?

Après avoir envisagé l’interdiction des chaudières au gaz neuves pour les logements anciens, le gouvernement s’apprête à faire machine arrière.

Friture sur la ligne au gouvernement concernant les chaudières à gaz neuves dans les logements anciens. Ce vendredi, la concertation lancée début juin par l’exécutif sur leur avenir, prend fin. Après avoir envisagé l’interdiction de ces chaudières utilisées par plus de 11 millions de foyers (près de 40% des Français), d’ici à 2026 et interdites dans les logements neufs, le gouvernement semble faire machine arrière. « Cette information est infondée , affirme le ministère de la Transition écologique. Rien n’est acté. La décision finale sera prise en septembre. » L’ennui c’est qu’un membre du gouvernement affirme le contraire: « Il n’y aura pas d’interdiction des chaudières au gaz , annonce-t-il au Figaro . Le président de la République adhère à ce discours. À quoi ça sert de balayer la filière tricolore en privilégiant la Chine et ne pas baisser nos émissions de CO 2 ? »

Pour remplacer les chaudières à gaz, le gouvernement veut promouvoir auprès du grand public l’installation de pompes à chaleur. Le bémol: aux dires de l’exécutif, la filière française n’est pas assez développée. « Comme pour les véhicules électriques, nous devons produire de manière écologique et privilégier les alternatives made in France », poursuit ce ministre. Dans ce but, le gouvernement envisage de réduire voire de supprimer les aides publiques - MaPrimeRénov’ accessible à tous les propriétaires désireux de réaliser des travaux de rénovation énergétique -, qui se chiffrent en milliers d’euros, au profit de celles destinées à financer l’installation de pompes à chaleur. Car les sommes que les ménages doivent débourser de leur poche sont souvent trop élevés, notamment pour les plus modestes.

Le tollé de la chaudière à l’Élysée

Le changement de cap du gouvernement fait suite à la prise de position de Bruno Le Maire sur le sujet. Le ministre de l’Économie avait affiché, début juillet, sa farouche opposition à l’interdiction des chaudières au gaz , qualifiant cette mesure de « mauvaise » et préférant les « incitations » pour convaincre les ménages de changer d’énergie. Nul doute que Bruno Le Maire a pesé de tout son poids pour infléchir la position du gouvernement. L’association UFC Que Choisir s’est montrée également très critique sur le remplacement des chaudières au gaz. Certains estiment que le rétropédalage de l’exécutif est lié une polémique qui a fait grand bruit cette semaine. La présidence de la République a fait installer une nouvelle chaudière au...gaz à l’Élysée . « Cela ferait mauvais genre de dire aux Français «Faites ce que je dis et pas ce que je fais », reconnaît une source proche du dossier.