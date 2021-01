Que penser du Bitcoin ?

Le Bitcoin n'en finit pas de battre des records historiques (Crédit photo: Fotolia)

Le Bitcoin a battu un record historique le 2 janvier en atteignant 30.000 dollars. La monnaie virtuelle semble se démocratiser, boostée par la crise sanitaire et le lancement par Paypal d'un service d'achat / vente / paiement. Que penser de cette cryptomonnaie ?

La démocratisation grandissante du Bitcoin

Le Bitcoin n'en finit pas de battre des records historiques. La cryptomonnaie qui valait 20.000 dollars en octobre, a battu un premier record historique en atteignant 28.000 dollars le 30 décembre puis un second à plus de 30.000 dollars samedi 2 janvier.

Pour soutenir leurs économies et les marchés financiers pendant la crise sanitaire, les banques centrales et les États ont abaissé leurs taux et ont inondé les marchés de liquidités. Dans ce contexte, le Bitcoin a su tirer son épingle du jeu et a vu sa valeur progresser de +267% sur l'année 2020. La valeur de la cryptomonnaie a ensuite été boostée fin octobre par le lancement d'un service d'achat, vente et paiement en cryptomonnaie par Paypal, le géant des paiements en ligne. Par ailleurs, autrefois très méfiants vis-à-vis de la cryptomonnaie dont les cours sont très volatils, les investisseurs professionnels et fonds d'investissement s'y intéressent de plus en plus.

Les initiatives pour démocratiser le Bitcoin et le rendre plus accessible au grand public se multiplient, à l'image de StackinSat, une fintech Française qui propose un plan épargne bitcoin associé à une application pour investir à intervalles réguliers une somme fixée à l'avance.

Le Bitcoin serait-il en train de devenir une nouvelle valeur refuge ?

Le Bitcoin présente de nombreux points communs avec la valeur refuge par excellence, l'or.

Le Bitcoin a été conçu par son fondateur Satoshi Nakamoto (un pseudonyme qui pourrait regrouper un collectif de développeurs informatique) après la crise économique et financière de 2008 dans le but de s'affranchir des banques centrales, des États et du pouvoir politique.

Le Bitcoin ne dépend pas des banques. C'est une monnaie virtuelle qui permet d'effectuer des transactions de personne à personne dans le monde entier, sans aucun intermédiaire. Il n'a pas besoin d'un tiers de confiance comme une de banque pour traiter les transactions. Celles-ci sont sécurisées par des algorithmes complexes.

Le Bitcoin ne dépend pas des banques centrales. La quantité de monnaie créée est limitée à 21 millions de Bitcoins et selon un rythme défini à l'avance. Il n'y a donc pas de politique inflationniste. À l'image de l'or, le Bitcoin n'existe qu'en quantité limitée, une rareté qui en fait sa valeur.

Le Bitcoin ne dépend pas des États. Comme l'a illustré la crise sanitaire, les mesures mises en place par ces autorités pour soutenir les économies et les marchés financiers n'ont pas eu de prise sur la monnaie numérique.

Les axes de progrès du Bitcoin

Le Bitcoin ne bénéficie pas d'un cadre juridique protecteur en cas de pertes ou de vol. Or, dans l'histoire de la cryptomonnaie, l'une des principales plateformes a disparu du jour au lendemain.

Les transactions sont anonymes : il n'y a pas de contrôle sur la nature des fonds utilisés pour l'achat de Bitcoins et sur des liens éventuels avec des activités criminelles (blanchiment d'argent, financement du terrorisme...).