Fonds en euros classique, immobilier, euro-croissance, retraite … Que contient le fonds en euros de votre assurance vie et comment est-il géré par votre assureur ? Good Value for Money, site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers, a analysé la structure et de la politique de gestion financière de 110 fonds en euros à fin 2022.

Le rendement des actifs qui composent les fonds en euros

Les épargnants ont perçu en moyenne un rendement de 1,92 % sur leur fonds en euros en 2022, net de frais. La performance financière brute des actifs qui composent ces fonds en euros classiques est de 2,24 %. Cela signifie que pour servir en moyenne 1,92 % à leurs clients, les assureurs ont pioché dans leurs réserves. Les actifs des fonds en euros classiques ont généré un rendement financier brut en baisse par rapport à 2021 (- 0,1 %), alors que les assureurs ont augmenté le taux moyen servi de + 0,8 %.

Pour faire son analyse, Good Value for Money a segmenté les fonds en euros en plusieurs catégories :

- Les fonds en euros « classiques » (60 fonds)

- Les fonds en euros de « régimes de retraite » (40 fonds)

- Les fonds en euros « dynamiques » (4 fonds)

- Les fonds en euros « immobiliers » (5 fonds)

Les fonds en euros classiques

La performance financière brute des fonds en euros classiques en 2022 est en légère baisse : elle est de 2,24 % contre 2,32 % en 2021. Ces fonds sont essentiellement composés d'obligations (76,5%) de bonne qualité (note moyenne des portefeuille obligataire : A+) que les compagnies mettent du temps à écouler. Les fonds en euros classiques comportent également une part en immobilier à hauteur de 7,1 % (versus 6,7 % fin 2021) et en actions (9,2 %) pour améliorer la performance sans prendre trop de risque.

Les fonds en euros des régimes de retraite (dont le PER)

Les fonds en euros de régimes de retraite enregistrent une performance financière brute en légère hausse à 3,10 % (versus 2,96 % en 2021). Sur les 5 dernières années (période 2018-2022), ils ont rapporté 0,57 % de plus par an que les fonds en euros classiques. Cela s'explique en partie par la composition de ces fonds qui comportent une part moins importante de d'obligations (69,5 %) et un portefeuille obligataire de moins bonne qualité (note moyenne A). Pour rappel, plus le rating est élevé et moindre est la performance financière. Ces fonds sont également plus diversifiés : ils comportent 8,3 % d'immobilier et 17,6 % d'actions.

Les fonds en euros immobiliers

Les fonds en euros immobiliers ont délivré une performance financière brute moyenne de 3,16 % en 2022. Sur les 5 dernières années, ils ont rapporté 1,15 % de plus par an que les fonds en euros classiques. Ils sont logiquement plus investis en immobilier (34,2 %). La part obligataire ne représente que 52,8 %, avec un rating de moins bonne qualité (note moyenne BBB). La part en actions est de 6,2 %. Le développement des fond en euros immobiliers est volontairement limité par les compagnies d'assurance en raison du coût très élevé de cette classe d'actifs en termes de marge de solvabilité.

Les fonds en euros dynamiques

La performance financière brute des fonds en euros dynamiques s'est établie à 2,76 % en 2022. Sur les 5 dernières années, ils ont rapporté 0,40 % de plus par an que les fonds en euros classiques. Les fonds en euros dynamiques sont plus diversifiés : la part de l'immobilier est de 12 % et celle des actions de 15 %. Par ailleurs, le portefeuille obligataire (62,4 %) est de moins bonne qualité (note moyenne BBB).