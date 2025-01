Quand des loyers non payés ou des voisins pénibles suscitent de véritables «coups de sang»

Propriétaires et locataires peuvent perdre leurs nerfs lorsque leurs relations s’enveniment. La preuve avec 6 histoires qui ont viré au drame.

Il y a quatre ans, un député macroniste, Mickaël Nogal, voulait réconcilier les propriétaires et les locataires . Sa proposition de loi, déposée deux mois avant la pandémie du Covid-19, avait été enterrée. Quatre ans plus tard, le sujet est plus que jamais d’actualité. Les loyers impayés , officiellement, ne pèsent que 1% à 3% des contrats de location, mais ce sont de tels traumatismes que certains propriétaires refusent de louer leur logement ou, pire, perdent leurs nerfs. Signe d’une grande tension dans un marché en quête de confiance.

Mais ce n’est pas tout: les conflits entre voisins peuvent aussi virer au drame. Même les beaux gestes ne sont pas toujours récompensés. Le Figaro Immobilier a sélectionné quelques «coups de sang». Pensez à cliquer sur le lien pour découvrir la suite de l’histoire.

Un conflit de voisinage vire à la «guerre»

Après des mois d’embrouilles, de menaces et d’insultes entre voisins, une maison a été détruite à la suite d’une forte explosion . Heureusement, les propriétaires étaient absents. Mais l’incident a fait une victime: un homme qui se trouvait sur le trottoir et a été gravement blessé par des projections de gravats.

La propriétaire voit rouge à cause d’un SMS

À Évrecy (Manche), des locataires ont résilié leur contrat de location, en envoyant à la propriétaire un SMS , début août alors que le bail prend fin le 1er septembre. Une pratique illégale qui n’a pas du tout plu à la propriétaire. Mais la réaction de la sexagénaire, qui a été condamnée lourdement par la Justice, n’est pas plus légale.

Elle saccage un logement et laisse la facture à la propriétaire

C’est un classique lorsque la location vire au cauchemar: le propriétaire retrouve son logement saccagé. C’est arrivé à Anne, retraitée, qui a mis en location un studio de 27 m² à Évreux (27). Huit ans plus tard, elle récupère son appartement car la locataire ne peut plus payer le loyer. C’est la stupeur: le logement est à refaire intégralement. Facture totale? Plus de 20.000 euros .

Un trou dans le mur: il les force à partir

Deux locataires ont encore cinq mois pour quitter le logement qu’ils louent à Nice. Et pourtant, le propriétaire des lieux n’a pas attendu la fin du bail pour démarrer des travaux. L’eau et l’électricité ont été coupées, les sanitaires détruits et un trou a été fait dans le mur. Voici la suite de l’histoire .

Loger un SDF, une bonne idée?

Le geste est louable: venir en aide à un sans domicile fixe. Mais parfois, les bonnes âmes peuvent avoir de mauvaises surprises. Dans l’Orne (61), Élisabeth a accueilli, à titre gracieux, un SDF qui a demandé de l’aide au Secours Catholique. L’homme devient de plus en plus violent. La propriétaire l’enferme, se réfugie chez sa sœur et retrouve sa maison saccagée . À Toulouse, une jeune femme de 21 ans a connu le même genre de mésaventure: les SDF, à qui elle avait prêté son logement, l ’ont squatté pour faire de trafic de drogue .

Son logement est redécoré à son insu

Méfiez-vous si vous confiez votre logement à un artiste. Il pourrait lui prendre l’envie de le redécorer. C’est arrivé à un propriétaire américain qui a retrouvé son logement, loué sur Airbnb, dans un drôle d’état: le locataire a griffonné des points rouges sur les meubles mais aussi dans la salle de bains. Pire: le propriétaire a eu la douloureuse surprise de recevoir une facture de 1000 dollars (960 euros) à régler au locataire pour le récompenser de son «chef-d’œuvre».

Ces dernières années ont également été fertiles en «coups de sang» entre propriétaires et locataires. Jugez par vous-mêmes: une maison démolie à la pelleteuse , des portes et des fenêtres enlevées et des détritus déversés devant d’anciens locataires .