Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des instruments financiers attractifs pour les investisseurs néophytes et les aguerris. Le point sur le fonctionnement, les avantages et les risques de ces produits.

Qu'est-ce que les ETF ? / iStock-Orientfootage

Les fonds EFT

Investir dans des EFT

Les avantages des EFT

Les risques liés aux EFT

Un EFT (acronyme pour « Exchange Traded Funds », aussi connu sous le nom de « Tracker ») est un fonds indiciel qui se négocie en bourse. Ce fonds suit donc l’évolution d’un indice boursier (comme le Cac 40 ou encore le Nasdaq) dont il reproduit la performance. Il se différencie des warrants dans la mesure où l’EFT est un fonds indiciel qui appartient à la famille des OPCVM (Organismes de placements collectifs en valeur mobilière). Les warrants, eux, sont des produits dérivés. Les EFT sont des fonds communs ou collectifs constitué de valeurs composant un indice boursier. Ils créent un dividende, qui est calculé selon la performance des valeurs qui composent l’indice. Transparents, faciles à suivre, les EFT facilitent la diversification des portefeuilles, en permettant une exposition instantanée à des titres différents avec un produit unique.Les investisseurs intéressés par les ETF peuvent investir de deux manières : soit directement sur le marché primaire, via un intermédiaire financier agréé, soit sur le marché secondaire (en bourse), comme ils investissent en actions. Les investisseurs doivent alors disposer d’un Plan épargne en actions (PEA) ou d’un compte bancaire de type compte titre. Les titulaires d’une assurance-vie sous forme d’unités de compte peuvent également investir dans des EFT.Les investisseurs néophytes et aguerris sont séduits par les divers avantages des Exchange Traded Funds. Le premier et le plus évident est la diversification rapide et simple du portefeuille, dans la mesure où ils permettent d’investir sur l’ensemble d’un marché, plutôt que d’avoir à sélectionner des actions spécifiques. Second avantage notable : les frais de gestion des EFT sont habituellement inférieurs à ceux des fonds traditionnels et plus faciles à calculer. Enfin, les EFT s’échangent très rapidement aux heures d’ouverture des marchés.Comme tout type d’investissement, les EFT ne sont pas dénués de risques. Le plus courant et le plus évident est bien entendu la variation de l’indice boursier suivi. S’il baisse, le portefeuille diminue de manière proportionnelle – les investisseurs qui disposent d’EFT à effet de levier seront encore plus impactés. De plus, si l’EFT est coté en devise étrangère, il existe un risque de change. Enfin, certains EFT sont peu liquides car peu connus et il peut être difficile d’attirer des acheteurs potentiels. Un EFT très liquide n’est pourtant cependant pas gage de sécurité car les nombreux mouvements effectués en une seule journée sur les marchés peuvent engager des frais importants.