Qu’est-ce que le nouvel indice de durabilité sur les produits électriques et électroniques ? / iStock.com - digitalgenetics

L’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité

Lorsque vous achetez des produits électroniques et/ou électriques, l’indice de réparabilité de ces derniers est indiqué. Dès cette année, il sera progressivement remplacé par l’indice de durabilité, introduit par un décret du 5 avril 2024 via la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec). Les téléviseurs sont les premiers appareils concernés par la mise en place de l’indice de durabilité. Dès le 8 avril 2025, il apparaîtra également sur les lave-linges. Pour rappel, l’indice de réparabilité avait été mis en place en 2021 pour cinq catégories de produits : ordinateurs portables ; Smartphones ; téléviseurs ; tondeuses à gazon ; lave-linges à hublot.

L’indice de durabilité en détail

Avec l’indice de durabilité, une note sur 10 est attribuée aux produits concernés. Elle est calculée en fonction de deux critères : la réparabilité et la fiabilité. La réparabilité inclut l’accès à une documentation technique, la facilité de démontage du produit ou encore le coût des pièces détachées. La fiabilité est en rapport avec la résistance du produit (usure et contraintes), avec sa maintenance et son entretien ainsi qu’avec l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus de qualité. La note obtenue par les produits doit être affichée de manière lisible et près du prix des produits. En ligne, elle doit apparaître sur l’ensemble des pages liées au produit « selon une taille de caractère équivalente à celle du prix [...] ». Le code couleur est le suivant : vert : indice de 8 à 10 ; jaune : indice de 6 à 7,9 ; orange : indice de 4 à 5,9 ; rouge : indice de 2 à 3,9 ; rouge foncé : indice de 0 à 1,9.

Les objectifs de ce nouvel indice

Lutter contre la surconsommation et contre l’obsolescence programmée des appareils électriques et électroniques, mais aussi répondre aux enjeux écologiques et économiques, tels sont les objectifs de l’indice de durabilité. C’est l’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée) qui est à l’origine de cet indice. « L’ensemble du marché va être forcé d’améliorer ses pratiques, parce que les fabricants ne peuvent pas se permettre d’avoir de mauvaises notes », estime Samuel Sauvage (président cofondateur de l’association HOP).

Des points à améliorer

Pour cette dernière, le dispositif permet de mieux renseigner les consommateurs mais il peut encore être amélioré. L’association considère en effet que certains critères ne sont pas assez stricts. Or, si le dispositif est trop simple, toutes les marques obtiendront de bonnes notes et les consommateurs seront perdants. L’autre point négatif soulevé par l’association est le faible nombre d’appareils concernés par ce dispositif. Selon HOP, il faudrait l’étendre à d’autres produits comme les ordinateurs mais aussi les vélos et autres. Des discussions sont prévues par le Gouvernement à ce sujet. L’association voudrait, enfin, une interdiction progressive de mise en vente des produits faiblement notés.