Puteaux : un projet innovant de reconversion de bureaux en logements mené par Novaxia

La transformation urbaine s'accélère en Île-de-France face à la problématique croissante des bureaux vacants. À Puteaux – dans le secteur de la Péri-Défense – un projet ambitieux de recyclage urbain vient d'être lancé par Novaxia Développement en partenariat avec Émerige Résidentiel. Cette opération exemplaire illustre la nouvelle tendance de reconversion d'immeubles tertiaires obsolètes en logements, répondant ainsi à plusieurs enjeux urbains contemporains.

Une réponse stratégique à la vacance des bureaux

Dans un contexte où le taux de vacance des bureaux en Île-de-France dépasse désormais les 10% et atteint même 21% dans le secteur de la Péri-Défense, ce projet de transformation s'impose comme une solution pertinente.

L'immeuble concerné – situé Quai De Dion-Bouton à Puteaux – représente l'archétype des constructions tertiaires des années 1990 devenues inadaptées aux standards actuels. Sa reconversion permettra de créer 118 logements sur une surface totale de 8 260 m² allant du studio de 24 m² jusqu'au 5 pièces en duplex de 126 m² !

Un engagement environnemental fort

Le projet se distingue par ses ambitions environnementales élevées. La certification NF Habitat HQE Profil Taxonomie garantit une approche durable de la construction avec des performances énergétiques remarquables : une réduction de 86% des émissions de carbone en phase d'exploitation et de 14% lors de la construction par rapport aux seuils de la réglementation RE2020. L'utilisation de pompes à chaleur pour l'alimentation énergétique du bâtiment témoigne de cette volonté d'excellence environnementale.

Le « verdissement » des espaces occupe une place centrale dans le projet avec 38% de la parcelle qui sera revégétalisée, dont 20% en pleine terre. L'ajout de 245 m² de toitures végétalisées et l'introduction d'une palette diversifiée de plantations contribueront à recréer des îlots de fraîcheur urbains et à favoriser la biodiversité. Cette approche permet également une meilleure gestion des eaux pluviales, réduisant les risques d'inondation.

Une démarche d'économie circulaire

L'aspect innovant du projet réside également dans sa démarche d'économie circulaire. La conservation des cinq niveaux d'infrastructure existants permettra une réduction de 30% de l'empreinte carbone du chantier. Les promoteurs se sont également engagés à revaloriser au minimum 70% des déchets issus de la déconstruction avec 80 tonnes de matériaux qui seront réemployées.

Qualité de vie et confort des résidents

La conception architecturale – confiée à l'Agence DGM & Associés – privilégie la qualité de vie des futurs résidents. Chaque logement bénéficiera d'espaces extérieurs privatifs sous forme de balcons ou de terrasses. L'utilisation de matériaux nobles comme la pierre naturelle et les menuiseries bois/aluminium garantira une esthétique soignée et durable. Le projet assure également un confort optimal sur le plan thermique, acoustique et visuel.

Ce projet exemplaire de recyclage urbain témoigne de l'évolution nécessaire du secteur immobilier face aux défis contemporains : la réduction de l'artificialisation des sols, la lutte contre le changement climatique et la réponse aux besoins en logements en zone urbaine dense. Il démontre qu'il est possible de concilier performance environnementale, qualité architecturale et création de valeur immobilière, tout en contribuant à la revitalisation du tissu urbain.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie plus large de Novaxia Développement – qui gère actuellement 95 projets représentant environ 23 000 logements – illustrant ainsi l'ampleur du mouvement de transformation urbaine en cours en Île-de-France.