Punaises de lit : les assurances habitation prendront-elles bientôt en charge la désinfestation ?

En fonction de la gravité de l'infestation et de la taille du logement, l'intervention d'un professionnel peut coûter jusqu'à 3 000 euros. (Photo d'illustration) (Pixabay / congerdesign)

Face à la hausse drastique des infestations de punaises de lit en France, la question du financement de l'éradication se pose. Le premier adjoint à la mairie de Paris s'est récemment dit favorable à ce que cette lutte soit prise en charge par les assurances habitations. Les contrats incluant une prise en charge du traitement contre ce type de nuisibles sont aujourd'hui presque inexistants.

Les punaises de lit occupent l'espace médiatique de cette rentrée 2023 depuis que leur présence a été signalée dans de nombreux espaces publics en France, des cinémas aux trains en passant par les métros parisiens. Face à la « recrudescence importante » de ces nuisibles, la mairie de Paris a demandé jeudi 28 septembre 2023 au gouvernement de réagir et s'emparer du problème.

Une désinfestation entre 200 et 3 000 euros

Dans une lettre adressée à Matignon, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a ainsi réclamé l'accompagnement des Français via « une prise en charge financière » . Invité sur franceinfo vendredi 29 septembre 2023, l'élu a estimé que « le coût de prise en charge du traitement de ce type de nuisibles pourrait relever des contrats d'assurance habitation » .

Pour traiter un appartement envahi par les punaises de lit, il faut en effet compter entre 200 et 3 000 euros selon la taille du logement et la gravité de l'infestation , rapporte BFMTV . « C’est trop cher, donc des gens renoncent à traiter leur appartement , a expliqué Emmanuel Grégoire. Une fois que leur appartement est infesté, ça contamine les appartements voisins. »

Des alternatives mises en place

Face à ces prix élevés, certains Français tentent de se débarrasser eux-mêmes de l'insecte – en vain. L'intervention d'un professionnel est souvent nécessaire, mais les assurances ne prennent pas en charge l'intervention car une infestation par les punaises de lit n'est pas un sinistre.

À Paris, les foyers les plus modestes sont aidés par la mairie, mais les autres doivent se débrouiller par eux-mêmes. Les propriétaires sont les plus concernés, car c'est à eux qu'il revient à résoudre le problème – et financer l'intervention, précise BFMTV . Depuis trois ans, il est également interdit de louer un logement envahi par les punaises de lit dans la capitale.

Des solutions ont cependant commencé à apparaître. La plateforme Badbugs s'est associée avec le groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) pour proposer un contrat à 2 euros par mois couvrant la prolifération des punaises de lit. Dans ce cas, le traitement est pris en charge à hauteur de 500 euros par intervention. L'assuré peut être relogé et bénéficie d'un suivi psychologique si nécessaire.