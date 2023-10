Punaises de lit : attention aux arnaques, des escrocs veulent profiter du contexte anxiogène

Une punaise de lit. Illustration. (Cicero7 / Pixabay )

La peur générée par les punaises de lit profite notamment à des professionnels peu scrupuleux. Certains produits vendus sur internet sont aussi à éviter. Ces derniers, parfois inefficaces, peuvent également s'avérer dangereux.

C'est une situation redoutée par tous les Français en ce moment : voir son logement envahi par les punaises de lit. Mais attention, certaines personnes peu scrupuleuses tentent de profiter de ce contexte anxiogène, alerte Que Choisir . Ainsi, des « professionnels sans qualification » peuvent proposer des services inefficaces ou non nécessaires. Certains produits vendus sur internet peuvent quant à eux s'avérer inutiles, voire dangereux, indique l'association de défense des consommateurs.

Avoir recours à un professionnel certifié

« Face à la recrudescence des signalements de présence de punaises de lit ces dernières semaines, les arnaques se multiplient » , a d'ailleurs alerté la préfecture de la région Ile-de-France sur X (ex-Twitter). Selon Que Choisir , la prudence est donc de mise lorsqu'il s'agit de choisir un professionnel. Pour éviter de se faire arnaquer, l'association conseille de faire appel à un professionnel certifié par les pouvoirs publics, mais aussi d'en contacter plusieurs pour comparer les devis.

Ces derniers doivent être établis sur place plutôt qu'en ligne ou par téléphone, « car le prix peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, comme la surface du logement, le niveau d'infection, mais aussi l'encombrement des pièces » , prévient le porte-parole de la Chambre syndicale contre la désinsectisation (CS3D) auprès de Que Choisir . Selon ce dernier, il est impossible de garantir que les punaises ne reviendront pas : il faut donc se méfier des techniciens qui en font la promesse.

Attention aux produits dangereux

Attention également aux produits vendus sur internet. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) alertait déjà sur ce sujet en décembre 2022. Elle recommandait de privilégier, si possible, des moyens non chimiques, rapportait alors Que Choisir .

Sur une quinzaine de produits issus du commerce testés en 2020, plusieurs s'étaient révélés inefficaces. Quant aux produits plus puissants, ils peuvent causer des intoxications parfois graves. Selon l'autorité sanitaire, les produits en cause sont majoritairement des insecticides de la famille des pyrèthres ou des pyréthrinoïdes. D'où l'importance de limiter l'application de produits chimiques soi-même et de faire appel, quand c'est faisable, à un professionnel.