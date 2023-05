Propriétaire, Carlos Martens Bilongo avait-il le droit de profiter d’un logement social?

Le député LFI Carlos Martens Bilongo était propriétaire de deux logements depuis 2018 mais il a malgré tout bénéficié d’un logement social pendant 10 ans. Est-ce compatible?

Le député LFI Carlos Martens Bilongo a bénéficié d’un logement social à Villiers-le-Bel, dans le Val-d’Oise (95), qu’il sous-louait à sa sœur alors qu’il était propriétaire de deux appartements, selon une information révélée par BFM TV. Peut-on disposer d’un logement social alors qu’on est propriétaire d’autres biens?

Le député Carlos Martens Bilongo se défend dans un communiqué et assure « avoir bénéficié d’un logement social conformément à (ses) conditions de ressources », en 2013 « après le décès de (sa) mère, alors qu’ (il) étai(t) apprenti », comme le précise l’AFP. « En 2018, j’ai acquis deux logements avec des prêts immobiliers; l’un en investissement locatif (...) l’autre pour mon futur logement personnel impliquant de lourds travaux qui ont été réalisés jusqu’à mon départ du logement social dans lequel je résidais avec ma sœur », justifie-t-il. Il aurait donc été locataire d’un logement social avant d’acquérir deux autres biens mais aurait conservé son HLM après être devenu propriétaire. Il aurait ainsi vécu de 2013 à 2020 environ dans le logement social mais sa soeur y serait restée jusqu’à la fin de l’année 2022.

« Si on est locataire d’un HLM et qu’on devient propriétaire par la suite pour son occupation propre, attention à la temporalité. Si on occupe moins de 8 mois par an le logement social au profit de cette nouvelle résidence, cela peut constituer un motif de résiliation du bail », explique Louis du Merle, directeur juridique de l’Agence nationale pour l’information sur le logement, l’Anil. La résidence principale est en effet un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cas du député Carlos Martens Bilongo, il aurait sous-loué le logement social à l’une de ses sœurs. A-t-il occupé le HLM pendant 8 mois par an? Mystère.

Le député a aussi fait l’acquisition d’un autre bien pour le mettre en location. « Si un particulier achète un bien pour le mettre en location, cela peut générer des revenus susceptibles de lui faire dépasser les plafonds de ressources de façon significative », explique Louis du Merle or un HLM est loué sous condition de ressources. La question est donc Carlos Martens Bilongo a-t-il dépassé ce plafond?

La sous-location d’un logement social pas autorisée

Qu’en est-il si l’on est propriétaire d’un bien avant de faire la demande de location d’un logement social (ce qui ne serait pas le cas du député)? « Depuis la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, les commissions d’attribution de logement social sont légitimes à refuser un logement social au motif d’être déjà propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé d’après l’article L441-2-2 du Code de la construction et de l’habitation », précise Louis du Merle. Que veut dire adapté à ses besoins? Cela signifie que si vous êtes « propriétaire d’un petit studio dans une petite ville alors que vous êtes marié avec trois enfants, votre bien n’est pas en adéquation avec vos besoins », comme le souligne le juriste. Dans ce cas l’attribution d’un logement social peut être validée.

Quand au second volet de l’affaire, la sous-location, pour rappel, la sous-location d’un logement social n’est pas autorisée. L’activité lucrative de la sous-location est contraire au principe du logement social qui est réservé à des personnes à faibles ressources. Or, le député sous-louait son HLM à sa sœur. « Un locataire ne peut pas sous-louer son logement social. Il y a toutefois une exception: il peut sous-louer une partie du logement et non le logement entier si la personne qui sous-loue est âgée de plus de 60 ans ou si c’est une personne adulte handicapée avec laquelle le locataire a conclu un contrat d’accueil familial », détaille Maître Valérie Moulines-Denis, avocate en droit immobilier. Était-ce une partie du logement ou le logement entier qu’il sous-louait? Reste à savoir ce que donnera l’enquête du Parquet de Pontoise qui a récemment ouvert une enquête pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux à l’encontre du député.