Prime Macron : un coup de pouce moyen de 740 euros pour les heureux bénéficiaires

Créée en 2019, la prime Macron était à l'origine un dispositif exceptionnel, mais qui a finalement perduré. Un joli coup de pouce qui a rapporté aux Français concernés 740 euros en moyenne.

Grâce aux chiffres de l'Urssaf et de l'Insee, il est possible de connaître avec précision les sommes versées par les employeurs à leurs salariés dans le cadre de la prime Macron . Aussi appelée "Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", et désormais "Prime de Partage de la valeur", ce bonus avait, dès son origine, pour ambition d'inciter les entreprises à verser des primes à leurs employés dans un cadre fiscal privilégié. Le bilan chiffré de cette mesure.

Une prime moyenne de 570 euros versée par les entreprises

À la suite de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une prime exceptionnelle exonérée de prélèvements sociaux et fiscaux pour les salariés, et de charges patronales pour les employeurs, pouvant atteindre jusqu'à 1 000 euros, voire 2 000 euros si l'entreprise disposait d'un accord d'intéressement. Surnommé "prime Macron", ce dispositif a rencontré un succès certain, et de nombreuses entreprises y ont eu recours, bien que ce versement soit toujours resté facultatif.

Ainsi, en 2021, ce sont 2 milliards d'euros qui ont été versés aux salariés par l'intermédiaire de la prime Macron, plus justement appelée Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa). Au total, 3,7 millions d'employés ont pu toucher chacun, en moyenne, 570 euros, de quoi donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français concernés. Selon Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, le montant moyen versé par les entreprises a encore augmenté en 2022, atteignant 710 euros.

Un coup de pouce fiscal supplémentaire de 170 euros de l'Etat

À ces 570 euros versés par les entreprises, il est nécessaire d'ajouter l'avantage fiscal alloué aux salariés. En effet, la prime ainsi versée était assortie d'une exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. En l'absence d'un tel avantage fiscal, les Français auraient été ponctionnés en moyenne de 170 euros par foyer.

Aux 570 euros versés s'ajoutent donc les 170 euros d'économies fiscales, soit un gain total de 740 euros par bénéficiaire. Ce dispositif, bien entendu, à un coût. En 2021, ce sont ainsi 460 millions d'euros d'exonérations sociales et fiscales qui ont été consenties par l'Etat.

L'Insee modère toutefois son analyse, car même si ce dispositif n'avait pas été mis en place, certaines sociétés auraient quand même versé un complément de revenus à leurs employés sous une autre forme. Toutefois, ces versements auraient été moins fréquents, et potentiellement moins élevés en raison de l'absence d'exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. L'Institut national des statistiques estime ainsi que seulement 15 à 40 % des primes Macron auraient bel et bien été versées sans cette mesure.

D'une prime exceptionnelle à un dispositif pérenne

Initialement, la prime Macron n'avait pas vocation à perdurer dans le temps. Mais son succès auprès des entreprises et de leurs employés a finalement poussé le gouvernement à pérenniser ce dispositif. Ainsi, cette possibilité, créée en 2019, perdure encore, et son plafond a même été revalorisé lors de l'adoption de la loi pouvoir d'achat en juillet 2022.

Désormais, le plafond de la prime Macron, renommée à l'occasion "Prime de partage de la valeur", ou PPV, est passé à 3 000 euros, et jusqu'à 6 000 euros lorsque l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement. L'ensemble de ce dispositif restera en vigueur jusqu'en décembre 2023. Au-delà, il continuera, mais sera soumis à imposition dès 2024.