Prime d'activité : les versements de la CAF arriveront très bientôt sur votre compte en banque

Une personne seule peut toucher jusqu'à 598 euros de prime d'activité. (Photo d'illustration) (neelam279 / Pixabay)

La Caisse d'allocations familiales va verser la prime d'activité à ses bénéficiaires jeudi 5 octobre 2023. Créée en 2015, cette aide peut être demandée par toutes les personnes ayant plus de 18 ans, résidant en France et disposant de revenus modestes, quel que soit leur statut de travailleur.

La prime d'activité va bientôt être accordée aux Français qui peuvent en bénéficier. La Caisse d'allocations familiales (CAF) va verser cette prime directement sur les comptes bancaires des travailleurs concernés jeudi 5 octobre 2023, rapporte Arcadi relayé par Capital samedi 30 septembre 2023.

Un barème forfaitaire pour calculer la prime

Mise en place en 2015, cette aide a pour but de compléter les revenus de certains salariés, fonctionnaires et travailleurs, indépendants ou non. Cette prime ne peut dépasser 598 euros par personne et est versée sous certaines conditions : il faut avoir plus de 18 ans, résider en France et être en activité salariée ou indépendante.

Une condition de ressources existe bien évidemment aussi. Ainsi, le montant de la prime d'activité est calculé en fonction des revenus du foyer et de sa composition, en se basant sur un barème forfaitaire. La somme versée par la CAF est donc différente selon le profil du bénéficiaire.

Encourager la reprise d'un emploi

Par exemple, une personne vivant seule peut toucher 595 euros et un couple sans enfants 892 euros selon leurs revenus, estime Capital . Pour le calcul de cette prestation sociale, plusieurs paramètres sont pris en compte, comme le montant forfaitaire éventuellement majorés, les revenus professionnels et les bonifications individuelles. Les ressources du foyer sont ensuite soustraites à ce résultat.

Il est important de préciser que cette aide est dégressive. Elle a été créée pour encourager les personnes sans emploi à reprendre une activité. « Un euro de revenu d’activité supplémentaire se traduit par une baisse de seulement 39 centimes de la prime, alors qu’une hausse d’un euro des autres revenus diminue d’autant son montant » , explique la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees).