Prime d’activité : à quel montant pouvez-vous prétendre ?

La prime d'activité a pour but d'encourager les salariés ou indépendants âgés de plus de 18 ans à travailler, en leur fournissant un complément dégressif selon leurs revenus mensuels. (Bru-nO / PIxabay)

Comme l'a annoncé Emmanuel Macron, la prime d'activité doit être prochainement revalorisée, afin de fournir un complément aux revenus des foyers les plus modestes. Le simulateur d'allocations familiales de la CAF peut être utilisé dans le but de connaître le montant que vous pourriez percevoir.

Le président de la République l'avait promis : la revalorisation de la prime d'activité doit permettre de donner un coup de pouce bienvenu aux ménages les plus défavorisés financièrement. Il a déclaré qu'un montant de deux milliards d'euros serait alloué à cet effet. Mais à combien pouvez-vous prétendre en fonction de votre profil ?

Comme le rappelle Le Figaro , le montant de la prime d'activité a augmenté d'1,6 % le 5 mai 2023, date de versement pour le mois d'avril. Au total, sur un an, elle aura été revalorisée de 5,6 %, suivant ainsi l'inflation. La prime d'activité a pour but d'encourager les salariés ou indépendants âgés de plus de 18 ans à travailler, en leur fournissant un complément dégressif selon leurs revenus mensuels.

La formule du calcul de la prime d'activité

L'aide, versée chaque mois par la CAF , dépend de différents critères. Selon la simulation de Capital , un célibataire sans enfant touchant 1 000 euros de revenus par mois peut prétendre à 281 euros de prime d'activité. Un couple sans enfant percevant le Smic net (2 766 euros à deux) devrait gagner 147 euros de complément. Quant à un couple avec deux enfants au Smic brut (3 494 euros à deux), il aurait droit à 216 euros.

En réalité, le calcul du montant de la prime d'activité est assez complexe et dépend d'une formule mathématique, que voici : prime d’activité = (montant forfaitaire éventuellement majoré + 61% des revenus professionnels + bonifications individuelles éventuelles) - les ressources prises en compte du foyer.