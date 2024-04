Préparation de la retraite : les 3 bons réflexes

Trois actions principales peuvent être entreprises pour une préparation efficace de la retraite (Crédit photo : Shutterstock)

La retraite est une étape cruciale dans la vie professionnelle de chacun. Pour bien la gérer, il est primordial d'adopter certains réflexes afin d'anticiper au mieux cette transition majeure. Trois actions principales peuvent être entreprises pour une préparation efficace de la retraite : la vérification du Relevé de Situation Individuelle (RIS), l'utilisation du simulateur retraite officiel et le recensement des contrats d'épargne retraite individuels et collectifs.

1- Faites le point sur votre carrière avec le RIS (relevé de situation individuelle)

Le Relevé de Situation Individuelle (RIS) constitue une ressource fondamentale pour évaluer vos droits à la retraite. C'est un document qui dresse un bilan global de vos droits retraite acquis, en tenant compte de tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé au cours de votre carrière.

Prenez le temps de vérifier l'exactitude des informations contenues dans le RIS, surtout si vous avez eu un parcours professionnel complexe impliquant différents régimes de retraite ou des périodes non linéaires d'activité. Si vous repérez une erreur, pas de panique, il suffit de contacter votre caisse de retraite pour demander une régularisation.

Le RIS est envoyé automatiquement tous les cinq ans à partir de l'âge de 35 ans, mais vous pouvez également le consulter en ligne sur info-retraite.fr à tout moment.

2- « Mon estimation retraite » : le simulateur retraite officiel et gratuit

Le simulateur retraite "Mon estimation retraite" est un outil indispensable pour estimer le montant de votre future pension. Sur le site info-retraite.fr, ce simulateur gratuit vous offre une estimation personnalisée de votre future retraite, en prenant en compte toutes les données importantes et les évolutions législatives récentes. Vous obtenez une estimation du montant de votre retraite selon différents âges de départ (à l'âge légal, à l'âge du taux plein, à l'âge du taux plein automatique). Vous simulez différentes situations et vous planifiez ainsi votre retraite en conséquence.

3- Recensez tous les contrats d'épargne retraite que vous détenez

Pour préparer votre retraite et compléter votre pension issue des régimes de retraite obligatoires, vous avez peut-être mis en place un dispositif d'épargne retraite individuel (PER individuel, PERP, retraite Madelin) ou vous bénéficiez peut-être d'un dispositif collectif mis en place pas vos employeurs (PER collectif, PER catégoriel, PERCO, Articles 83 ou encore Articles 39). Mais au gré des changements d'employeur, d'assureur, des déménagements, il est possible que vous ayez perdu contact avec les établissements gestionnaires, ou même oublié que vous déteniez certains de ces contrats. Vous n'êtes pas seul : de nombreux Français détiennent des contrats d'épargne retraite sans même en avoir conscience ! Aussi, dressez un inventaire de tous vos contrats d'épargne retraite, individuels et collectifs. Vous pourriez être surpris de découvrir les trésors cachés que vous avez accumulés au fil du temps ! Ce recensement est une démarche souvent négligée mais essentielle pour optimiser sa préparation à la retraite.

Depuis le site info-retraite.fr, vous pouvez retrouver tous vos contrats, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ce service vise à éviter la déshérence de ces contrats et à faciliter la gestion de la retraite en centralisant toutes les informations pertinentes. Il permet notamment de savoir quels contrats sont en cours et de contacter les établissements gestionnaires pour poser des questions ou faire valoir ses droits.